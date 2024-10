Habló Giovanni Caroglio, acusado de estafas millonarias: "Me equivoqué y no fui profesional"

Giovanni Caroglio era la cara visible de la empresa We Are Capital. Y no niega nada de eso, aunque asegura que no fue una estafa intencionada. Desde el penal San Felipe habló con el programa Hola Mendoza, de Canal 7 Mendoza, y detalló su versión sobre los hechos: "Tomaba deuda por intermedio de un contrato mutuo donde una cláusula explicaba el riesgo que corría el prestador porque las inversiones eran de alto riesgo. Por eso los porcentajes que ofrecía era del 2 y 8 por ciento mensual en dólares".

Caroglio estafa ponzi.jpg Los hermanos Caroglio -Giovanni, Genaro y Gitan-, principales imputados por las estafas.

"Durante casi 11 meses me fue muy bien. Pero perdí el dinero en una operación en la que me apalanqué demasiado, me arriesgué mucho. Estuve mal y entiendo el negocio de los denunciantes porque no fui profesional en eso. Perdí 1.100.000 dólares. Fue un momento muy duro. No sabía cómo reaccionar. Me llamaban más de 100 personas todos los días y algunos me amenazaban" explicó Giovanni Caroglio.

Además de asumir su error, el acusado de millonarias estafas mostró intenciones de devolver el dinero aunque no sabe cómo hacerlo: "Es ilógico que la Fiscalía insista con demostrar su teoría del caso porque de esa forma nadie cobraría el dinero de vuelta y derivaría en una condena. Lo más lógico es plantear un acuerdo pero ahora me es imposible. En caso de que salga en libertad tengo que ver en qué trabajar para poder reestructura la deuda de 8 a 10 años y responderles a estas personas".

En ese sentido, el sospechoso aseguró que las víctimas tramitaron también una causa en el fuero civil que quedó en la nada "porque yo estoy fundido".

También desligó a sus dos hermanos y los otros tres sospechosos de la causa -Lucas Zalazar, Ignacio Manduca y Hans Breuer- ya que fueron empleados suyos y no estuvieron mucho tiempo trabajando en la empresa: "El único responsable soy yo".

"No fui profesional operando. En su momento les mentí y les dije que tenía la cuenta trabada en un broker. Obviamente hay que asumir la responsabilidad. Lo único que hago todos los días es reflexionar y ver cómo mejorar como persona. Mentí y me arrepiento muchísimo", manifestó Caroglio.

Caroglio estafas metaverso.jpg Los tres hermanos Caroglio, Zalazar, Manduca y Breuer, todos acusados por estafas con el Metaverso.

Estafas en la Bolsa y en el Metaverso

Giovanni Caroglio era la cara visible y cabecilla de una empresa llamada We Are Capital que captaba a inversores a través de jugosas ofertas. Ofrecía a las personas que aportaran un capital de dinero -generalmente en dólares- ganancias de entre el 3% y 8% mensual, un interés ampliamente superior al que ofrece cualquier banco u otra entidad privada en el mercado.

La empresa tenía un manto de confianza, ya que poseía oficinas con varios empleados -incluso una en la coqueta zona de Puerto Madero en Buenos Aires- y sus líderes se mostraban como emprendedores que sabían mover el dinero en la Bolsa de Valores.

Incluso realizaron distintas acciones publicitarias con influencers nacionales como el conductor Darío Barassi, Alex Caniggia y hasta el youtuber Momo. Además, destinaron fondos para sponsorear eventos virtuales importantes, como los "Coscu Army Awards 2021".

Varias personas aportaron su capital a mediados de 2021 y recibieron los primeros pagos de ganancias, lo que motivó que en algunos casos convocaran a sus allegados formando un esquema de estafa piramidal, según sostiene la fiscalía. La inversión inicialmente era para la compra de acciones en la bolsa pero luego cambiaron a la adquisición de terrenos en el "Metaverso", universo virtual donde la empresa iba a lanzar un videojuego que haría subir considerablemente el valor de los lotes.

Sin embargo, en los primeros meses de 2022 se discontinuó el pago y a fines de ese año comenzaron a llegar las denuncias por parte de los damnificados. Entre los acusadores hay una gran variedad: la mayoría radicados en Mendoza pero también otros de Río Negro, Neuquén y hasta de Costa Rica.

Hay empresarios locales importantes que perdieron mucho dinero. También abogados, docentes e influencers.

La megacausa acumula más de 130 denuncias de víctimas y el monto de dinero todavía está siendo calculado por los peritos.

Fuentes judiciales detallaron que los sospechosos registraron movimientos de compraventa de criptomonedas por 4 millones de dólares, a lo que hay que sumarles un relevamiento del Cuerpo Médico Forense que hasta el 3 de noviembre calculó el perjuicio de las víctimas en casi $9.5 millones y U$S1.5 millones.

Este número no es definitivo porque todavía restan analizar cerca de 60 causas.