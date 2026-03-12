Villarruel pidió a senadores que donen el aumento y el bloque de LLA también lo rechazó

En medio de un nuevo aumento automático que elevará las dietas del Senado a cifras millonarias, la vicepresidenta Victoria Villarruel propuso que los legisladores donen el incremento al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En paralelo, el bloque oficialista de La Libertad Avanza adelantó su rechazo a la suba.
El Senado de la Nación Argentina volvió a quedar en el centro de la discusión política tras confirmarse un nuevo ajuste en las dietas de sus integrantes. Debido al acuerdo paritario de los empleados del Congreso de la Nación Argentina —al que están atados los haberes de los legisladores— los senadores pasarán a percibir en abril un sueldo bruto cercano a los $11 millones.
El incremento, cercano al 10% acumulado entre diciembre y abril, impacta sobre los módulos que componen la remuneración parlamentaria. Actualmente, un senador cobra alrededor de $10,2 millones brutos, cifra que se verá incrementada por la actualización salarial de los trabajadores legislativos.
Victoria Villarruel dijo que no tiene facultades para frenar el aumento
Ante la dificultad de frenar administrativamente el mecanismo de actualización, la vicepresidenta Victoria Villarruel planteó que los senadores donen el monto adicional derivado de la paritaria a la fundación del hospital pediátrico. La vicepresidenta aclaró que no tiene facultades directas para modificar las dietas fijadas por ley o convenios y señaló que la decisión final depende de cada legislador.
Por su parte, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado expresó su rechazo a la suba y sostuvo que, en el actual contexto económico, “el salario no debe ser aumentado”. Los legisladores oficialistas afirmaron además que sus ingresos se encuentran “muy por encima del promedio de la sociedad”.
El episodio reaviva las tensiones entre la Casa Rosada y la conducción del Senado por la actualización de haberes. Mientras desde el Gobierno cuestionan que no se hayan evitado estos incrementos, en el entorno de Villarruel señalan que las subas son automáticas y que cualquier modificación de fondo requiere cambios legislativos o decisiones individuales de renuncia o donación por parte de los senadores.
Fuentes: A24, Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO.