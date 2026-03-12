Villarruel pidió a senadores que donen el aumento y el bloque de LLA también lo rechazó

Debate de la reforma laboral Senado de la Nación. Otra vez la dietas tensan la relación con Casa Rosada. Foto: Prensa Senado

Victoria Villarruel dijo que no tiene facultades para frenar el aumento

Ante la dificultad de frenar administrativamente el mecanismo de actualización, la vicepresidenta Victoria Villarruel planteó que los senadores donen el monto adicional derivado de la paritaria a la fundación del hospital pediátrico. La vicepresidenta aclaró que no tiene facultades directas para modificar las dietas fijadas por ley o convenios y señaló que la decisión final depende de cada legislador.

Por su parte, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado expresó su rechazo a la suba y sostuvo que, en el actual contexto económico, “el salario no debe ser aumentado”. Los legisladores oficialistas afirmaron además que sus ingresos se encuentran “muy por encima del promedio de la sociedad”.

El episodio reaviva las tensiones entre la Casa Rosada y la conducción del Senado por la actualización de haberes. Mientras desde el Gobierno cuestionan que no se hayan evitado estos incrementos, en el entorno de Villarruel señalan que las subas son automáticas y que cualquier modificación de fondo requiere cambios legislativos o decisiones individuales de renuncia o donación por parte de los senadores.

Fuentes: A24, Noticias Argentinas y Archivo Diario UNO.