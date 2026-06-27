Comienza la temporada de poda de árboles: por qué se realiza en invierno y cómo hay que hacerlo

No realizar una poda anual de los árboles puede generar un desarrollo o crecimiento desordenado. Se acumulan ramas débiles y muertas que consumen nutrientes de ramas sanas, hay mayor riesgo de plagas, producen menos flores y se vuelven muy pesadas.

¿Por qué los árboles se tienen que podar en invierno?

Los árboles se podan en invierno una vez que pierden sus hojas o cambian su pigmentación. En esta época, la planta acumula energía y entra en estado de letargo o hibernación gracias a los hidratos de carbono que junta.

Nunca hay que podar los árboles antes de la caída de las hojas ni luego de la aparición de las hojas nuevas. Por eso el invierno, cuando los árboles están pelados, es el mejor momento.

La poda mejora el aspecto y estado de la planta.

Además, en invierno, los árboles que pierden las hojas se pueden podar mucho mejor porque permiten una buena visibilidad. Podemos ver la forma de las ramas y la disposición para podar mucho mejor.

Lo ideal, si tiene árboles grandes, es realizar una poda profesional con un jardinero. Las plantas pequeñas del jardín se pueden podar manualmente en casa, siempre cuidando los cortes y la forma.

Consejos para podar los árboles en invierno

Una poda incorrecta puede generar brotes indeseados y forzados en primavera. En árboles de vereda se deben podar las ramas bajas y luego las que interfieren con el cableado o alumbrado.

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Para podar las plantas en invierno conviene usar tijeras adecuadas o motosierra, si son árboles grandes. Los cortes se deben realizar justo por encima del cuello de la rama a unos 45°. No hay que dejar brazos largos ni cortar al ras del tronco principal.

Quita primero las ramas de los árboles dañadas, enfermas y muertas y no quites el follaje total de la planta.