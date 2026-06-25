El error fatal que cometés al cortar el césped en invierno: arruina tu jardín y se pone amarillo

Por eso, el corte durante la temporada de invierno no debe ser ni muy alto, ni muy bajo. Si te pasás de largo, la humedad acumulada de las heladas generará el escenario perfecto para la aparición de hongos y enfermedades.

Las heladas pueden provocar la aparición de hongos y enfermedades.

El peligro de las heladas y la altura ideal

Cuando las temperaturas bajan, el césped entra en un estado de latencia donde su crecimiento se ralentiza. Si pasás la cortadora muy baja, dejás expuestas las raíces a las escarchas matutinas, quemando las hojas por completo. El verde radiante desaparece y da lugar a los temidos manchones amarillos.