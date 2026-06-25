El error fatal que cometés al cortar el césped en invierno: arruina tu jardín y se pone amarillo

El mantenimiento del jardín ante la llegada del frío debe ser pensado de manera estratégica. Muchas personas son las que tienen dudas con respecto a la altura del césped en los meses de frío, y es allí donde se comete el peor error.
Por eso, el corte durante la temporada de invierno no debe ser ni muy alto, ni muy bajo. Si te pasás de largo, la humedad acumulada de las heladas generará el escenario perfecto para la aparición de hongos y enfermedades.
El peligro de las heladas y la altura ideal
Cuando las temperaturas bajan, el césped entra en un estado de latencia donde su crecimiento se ralentiza. Si pasás la cortadora muy baja, dejás expuestas las raíces a las escarchas matutinas, quemando las hojas por completo. El verde radiante desaparece y da lugar a los temidos manchones amarillos.
Por otro lado, si lo cortás demasiado al ras del piso, desprotegés por completo la planta. Cortar de forma drástica durante el invierno genera un estrés innecesario que puede amarillear tu jardín en cuestión de días. Descubrí los secretos para mantenerlo verde, en esta nota.
Para evitar esto, los especialistas recomiendan dejar el césped más alto de lo habitual, con una altura mínima de 5 centímetros. Esta longitud funciona como un "abrigo" o escudo térmico natural, protegiendo los tejidos más sensibles de las heladas intensas.
Además de regular la máquina, debés asegurarte de que las cuchillas estén bien afiladas. En invierno el pasto suele estar cargado de humedad; un corte limpio evita dejar "heridas" abiertas por donde ingresan las pestes.
Tips para un mantenimiento invernal perfecto
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Evitá el pasto húmedo: nunca cortes el césped cuando esté cubierto de rocío congelado o inmediatamente después de una lluvia.
Espaciá los días: el crecimiento es lento. Con pasar la máquina cada 15 o 20 días es más que suficiente para mantener el orden visual.
Nutrición clave: un refuerzo de potasio en la tierra ayuda a fortalecer las paredes celulares de la planta, actuando como un verdadero anticongelante natural ante los climas más extremos.