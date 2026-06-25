Si vivís en Entre Ríos, te contamos qué significa su escudo provincial

Como escudo provincial tiene un gran camino histórico, nació el 12 de marzo del año 1822 gracias a su diseñador Casiano Calderón, un diputado del entonces gobierno de Lucio Norberto Mansilla. El propósito de su creación era claro: unificar las insignias que se usaban en plazas, buques o espacios públicos y así darle una identidad visual a la provincia.

Cómo todo, experimentó modificaciones significativas y en el año 1837 la palabra "Unión" fue sustituida por "Federación" y ya el 23 de octubre de 1967, la Ley Provincial n.º 4676 estableció el diseño actual del escudo.

Qué significan los elementos presentes en el escudo entrerriano

Este escudo imprimen a flor de piel la representacion entrerriana. Foto Youtube Franco Vilca

El escudo remite a la Nación Argentina, donde cada uno de sus elementos representan a flor de piel la cultura entrerriana: