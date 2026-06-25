Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus escudos es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.
Si vivís en Entre Ríos, te contamos qué significa su escudo provincial
Cada provincia tiene un escudo que la identifica con orgullo, pero poco se conoce de sus historias y significados. ¿Cuál es la de la provincia de Entre Ríos?
En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la provincia de Entre Ríos y su escudo.
El camino que formó al escudo de Entre Ríos
El escudo de la provincia argentina Entre Ríos refleja a simple vista la identidad provincial, fue evolucionando con el paso de los años como símbolo de unidad, lucha y autonomía.
Como escudo provincial tiene un gran camino histórico, nació el 12 de marzo del año 1822 gracias a su diseñador Casiano Calderón, un diputado del entonces gobierno de Lucio Norberto Mansilla. El propósito de su creación era claro: unificar las insignias que se usaban en plazas, buques o espacios públicos y así darle una identidad visual a la provincia.
Cómo todo, experimentó modificaciones significativas y en el año 1837 la palabra "Unión" fue sustituida por "Federación" y ya el 23 de octubre de 1967, la Ley Provincial n.º 4676 estableció el diseño actual del escudo.
Qué significan los elementos presentes en el escudo entrerriano
El escudo remite a la Nación Argentina, donde cada uno de sus elementos representan a flor de piel la cultura entrerriana:
- Las manos entrelazadas representan brazos fuertes que sostuvieron lanzas de tacuaras hasta dar la vida por el ideal federalista, es decir simbolizan la fidelidad de ideales y de alianza por el bien común.
- El cordón que bordea al escudo es símbolo de la religiosidad, representando el aporte de los primeros misioneros.
- Las ramas de laurel entrecruzadas refieren al triunfo y a la gloria.
- El color rojo significa federalismo y pueblo.
- El rojo da vida a la flor típica en Entre Ríos: el ceibo.
- El color verde representa la esperanza
- Su paisaje refiere a las praderas y montes