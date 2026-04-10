El miércoles 8 de abril, una adolescente de 14 años identificada como Maitena Luz Rojas Garófalo fue hallada sin vida en la localidad bonaerense de Las Heras, luego de haber desaparecido tras retirarse de su escuela en Merlo, Buenos Aires, alegando un malestar físico.
La adolescente que apareció muerta en Las Heras dejó cartas, mensajes y hasta su clave del celular
Reconstruyeron las horas previas al trágico final en Las Heras, partido de Merlo. El hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años en un descampado conmociona a la comunidad de Merlo
Según la reconstrucción de las cámaras de seguridad y los peritajes iniciales, la chica se trasladó por sus propios medios en el tren Sarmiento hacia un descampado, donde ocurrió el desenlace. La fiscalía investiga el caso tras el hallazgo de múltiples cartas de despedida en su domicilio, lo que sugiere una acción planificada sin intervención de terceros hasta el momento.
Una planificación meticulosa y señales silenciosas
La investigación dio un giro clave al inspeccionar la vivienda de la menor. Maitena habría dejado 9 cartas manuscritas dirigidas a su círculo íntimo y, de manera sorprendente, correos electrónicos programados para enviarse en el futuro. Además, facilitó la labor de los peritos al dejar su teléfono celular junto con la clave de acceso anotada.
A pesar de que desde su entorno aseguran que "tenía todo planeado", sus amigos y compañeros del grupo scout no habían detectado señales de alerta previa. La describieron como una joven sociable y alegre, lo que ha profundizado el desconcierto y el dolor entre quienes la conocían.
El recorrido captado por las cámaras
El seguimiento de los dispositivos de vigilancia urbana permitió trazar la ruta exacta que realizó la adolescente antes de su fallecimiento:
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Punto de partida: puerta de la Escuela Secundaria N°16 en Merlo, donde avisó a sus compañeras que se sentía mal.
Trayecto a pie: se la observó caminando sola y con paso firme por distintas calles de la zona.
Traslado ferroviario: abordó una formación en la estación Kilómetro 34,5 del tren Sarmiento con destino a Las Heras.
Escena final: el cuerpo fue localizado en un área abierta de dicha localidad, sin signos visibles de violencia externa.
Actualmente, la UFI N°8 aguarda los resultados finales de la autopsia para cerrar el cuadro legal de la causa y descartar definitivamente cualquier influencia externa en la decisión de la joven.