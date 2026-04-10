La adolescente que apareció muerta en Las Heras dejó cartas, mensajes y hasta su clave del celular

Según la reconstrucción de las cámaras de seguridad y los peritajes iniciales, la chica se trasladó por sus propios medios en el tren Sarmiento hacia un descampado, donde ocurrió el desenlace. La fiscalía investiga el caso tras el hallazgo de múltiples cartas de despedida en su domicilio, lo que sugiere una acción planificada sin intervención de terceros hasta el momento.

Maitena adolescente Las Heras 2 Las cámaras de seguridad captaron el recorrido de la adolescente luego de no haber entrado a la escuela.

Una planificación meticulosa y señales silenciosas

La investigación dio un giro clave al inspeccionar la vivienda de la menor. Maitena habría dejado 9 cartas manuscritas dirigidas a su círculo íntimo y, de manera sorprendente, correos electrónicos programados para enviarse en el futuro. Además, facilitó la labor de los peritos al dejar su teléfono celular junto con la clave de acceso anotada.