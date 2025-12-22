La morosidad de los hogares volvió a subir y alcanzó un récord histórico desde 2010

DEUDAS Crece la morosidad mientras las familias salen a buscar más préstamos.

En tanto, los créditos prendarios registraron una suba más moderada, con un ratio de irregularidad del 4,8% (+1,1 puntos), mientras que los préstamos hipotecarios mantuvieron una relativa estabilidad, con niveles cercanos al 1%.

Morosidad de las empresas

El deterioro del cumplimiento de pagos no se limitó a los hogares. La morosidad de las empresas también mostró un avance significativo, al pasar del 0,7% al 1,9% interanual, con los préstamos prendarios como el segmento de mayor aumento.

Al consolidar la deuda de familias y compañías, el ratio de irregularidad del sistema financiero ascendió al 4,5% en noviembre, lo que implicó un alza anual de 3 puntos porcentuales y el nivel más elevado desde noviembre de 2021.

Los datos corresponden a la situación crediticia de octubre, en el caso de la morosidad de los hogares, y de noviembre para el total del sistema, y fueron relevados antes de que se verificara el alivio en las tasas de interés dispuesto tras las elecciones legislativas.

Deudas.jpg Morosidad. El retraso en el pago de compromisos crediticios de las familias es el más alto de los últimos 15 años.

Claves del informe del Banco Central sobre morosidad

La morosidad de las familias alcanzó el 7,8% en octubre y marcó un récord histórico desde 2010.

Acumuló doce meses consecutivos de suba.

El deterioro estuvo impulsado por los préstamos personales y las tarjetas de crédito.

En los préstamos personales , la mora llegó al 9,9%, con un salto interanual de 6,5 puntos porcentuales.

, la mora llegó al 9,9%, con un salto interanual de 6,5 puntos porcentuales. En las tarjetas de crédito , el incumplimiento se ubicó en el 7,7%, tras aumentar 6 puntos en un año.

, el incumplimiento se ubicó en el 7,7%, tras aumentar 6 puntos en un año. Los créditos prendarios registraron una morosidad del 4,8%, con una suba más moderada.

registraron una morosidad del 4,8%, con una suba más moderada. Los préstamos hipotecarios se mantuvieron relativamente estables, con un ratio cercano al 1%.

se mantuvieron relativamente estables, con un ratio cercano al 1%. La morosidad de las empresas también aumentó, del 0,7% al 1,9% interanual.

también aumentó, del 0,7% al 1,9% interanual. Al consolidar familias y compañías, la irregularidad del sistema financiero trepó al 4,5% en noviembre.

Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y Banco Central de la República Argentina (BCRA)