La morosidad de los hogares volvió a subir y alcanzó un récord histórico desde 2010

La morosidad de las familias argentinas volvió a incrementarse en octubre y acumuló su duodécimo mes consecutivo en alza, al alcanzar un nuevo récord desde que el Banco Central (BCRA) comenzó a relevar la serie en 2010.
Según datos oficiales del Central, el ratio de irregularidad en los créditos tomados por los hogares se ubicó en el 7,8%, impulsado principalmente por el deterioro de los préstamos personales y las tarjetas de crédito.
De acuerdo con el Informe sobre Bancos que realiza el BCRA, la morosidad familiar aumentó 5,5 puntos porcentuales en términos interanuales. El mayor deterioro se observó en los préstamos personales, donde el 9,9% del financiamiento (casi uno de cada diez créditos) no se canceló en tiempo y forma, con un salto de 6,5 puntos en el último año. En el caso de las tarjetas de crédito, la mora trepó al 7,7%, tras un incremento de 6 puntos porcentuales.
En tanto, los créditos prendarios registraron una suba más moderada, con un ratio de irregularidad del 4,8% (+1,1 puntos), mientras que los préstamos hipotecarios mantuvieron una relativa estabilidad, con niveles cercanos al 1%.
Morosidad de las empresas
El deterioro del cumplimiento de pagos no se limitó a los hogares. La morosidad de las empresas también mostró un avance significativo, al pasar del 0,7% al 1,9% interanual, con los préstamos prendarios como el segmento de mayor aumento.
Al consolidar la deuda de familias y compañías, el ratio de irregularidad del sistema financiero ascendió al 4,5% en noviembre, lo que implicó un alza anual de 3 puntos porcentuales y el nivel más elevado desde noviembre de 2021.
Los datos corresponden a la situación crediticia de octubre, en el caso de la morosidad de los hogares, y de noviembre para el total del sistema, y fueron relevados antes de que se verificara el alivio en las tasas de interés dispuesto tras las elecciones legislativas.
Claves del informe del Banco Central sobre morosidad
Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y Banco Central de la República Argentina (BCRA)