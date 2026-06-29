Fue confirmado el triunfo de Keiko Fujimori en Perú por una ventaja de casi 50.000 votos

La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para… pic.twitter.com/mJvw2gZMoK — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 29, 2026

Una diferencia de casi 50.000 votos en favor de Fujimori

Fujimori obtuvo 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez se llevó 9.173.755. Esto representa una diferencia de sólo 49.641 votos.

“La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”, expresó Fujimori en su cuenta de X a poco de conocer el informe oficial.

Y agregó: “Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”.

Quién es Keiko Fujimori

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, concluye exitosamente su cuarto intento de acceder a la primera magistratura peruana luego de las frustradas postulaciones en 2011, 2016 y 2021, en las que fue derrotada en la segunda vuelta en cada ocasión.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio, indicó el diario La República.

Tras la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa.

Burneo precisó que la ceremonia se llevará a cabo el 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional. Con ese acto protocolar, el JNE reconocerá formalmente a las nuevas autoridades que asumirán la conducción del país durante el periodo constitucional 2026-2031.

Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio. Será la primera mujer electa presidenta del Perú. Sus vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres.

Hija mayor del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y Susana Higuchi, ambos descendientes de inmigrantes japoneses, Keijko Fujimori ocupó el cargo de primera dama del Perú entre 1994 y 2000, tras la destitución de su madre.