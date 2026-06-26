Un grupo de mendocinos viaja a Venezuela para rescatar a sobrevivientes del doble terremoto

Una misión humanitaria se prepara para viajar desde Mendoza a Venezuela para colaborar con el rescate de sobrevivientes del doble terremoto, que ha dejado cientos de muertos y varios miles de desaparecidos. El temor son las réplicas que ya superan las 300 en apenas dos días.
Guillermo Arana Leyton dijo a Canal 7 que el contingente de mendocinos, integrado por bomberos y paramédicos, tiene previsto viajar el martes a la zona de la tragedia en Venezuela.
Mientras, explicó, están dedicados a reunir insumos médicos para asistir a los sobrevivientes del destructivo doble terremoto del miércoles 24 de junio. Por ello, pidieron colaboración a la sociedad e instituciones.
Al menos 6 mendocinos se dedicarán a buscar a personas debajo de los escombros en los centros poblacionales de Venezuela más afectados. "Al comienzo se trabajará con maquinaria liviana para rescatar a sobrevivientes que permanezcan atrapados en las ruinas y demás edificaciones colapsadas por el terremoto", dijo Arana Leyton.
Buscarán vida entre los escombros en Venezuela
El objetivo de los brigadistas es rescatar a los sobrevivientes y ponerlos a disposición de los servicios de salud del Gobierno de Venezuela. "Allá nos espera personal de la Cruz Roja para que nos sumemos a esta cruzada humanitaria", dijo Arana Leyton.
Más adelante en el tiempo, cuando las autoridades venezolanas lo dispongan -y teniendo en cuenta que ya no habrá chances de salvar a nadie que esté vivo- los rescatistas trabajarán con maquinaria pesada para remover y despejar de escombros las zonas afectadas por el doble terremoto del miércoles.
Luis Toro, bombero nacido en Venezuela y radicado en Mendoza, explicó que su país natal no sufría las consecuencias de un terremoto tan grave y dañino desde 1967, cuando las mediciones arrojaron que fue de 6.6 grados.
Luis Toro, bombero venezolano: "Se habla de miles de desaparecidos"
"Hasta la fecha -dijo Toro a Canal 7- no existe un método para determinar cuántas personas pueden haber fallecido y cuántas están desaparecidas" en las zonas afectadas por el terremoto del miércoles en Caracas y otras zonas de su país.
"Se habla de varios miles de personas desaparecidas y realmente Venezuela no cuenta con la cantidad suficiente de rescatistas ni de bomberos para hacer frente a las maniobras de salvataje, por lo cual es indispensable el aporte de misiones humanitarias que vayan llegando desde distintos países", agregó.
Cómo ayudar a los rescatistas que viajan a Venezuela tras el terremoto
Guillermo Arana Leyton y el venezolano Luis Toro aportaron información clave para quienes quiera colaborar con la misión humanitaria que se prepara para salvar vidas en las zonas de la tragedia en Venezuela.
El Alias guillermoarana.bru
Y el número de una cuenta del Banco Nación 1430001713045336440016.