Un grupo de mendocinos viaja a Venezuela para rescatar a sobrevivientes del doble terremoto

Al menos 6 mendocinos se dedicarán a buscar a personas debajo de los escombros en los centros poblacionales de Venezuela más afectados. "Al comienzo se trabajará con maquinaria liviana para rescatar a sobrevivientes que permanezcan atrapados en las ruinas y demás edificaciones colapsadas por el terremoto", dijo Arana Leyton.

Buscarán vida entre los escombros en Venezuela

El objetivo de los brigadistas es rescatar a los sobrevivientes y ponerlos a disposición de los servicios de salud del Gobierno de Venezuela. "Allá nos espera personal de la Cruz Roja para que nos sumemos a esta cruzada humanitaria", dijo Arana Leyton.

Guillermo Arana Leyton, rescatista rumbo a Venezuela desde Mendoza. Captura de pantalla Canal 7

Más adelante en el tiempo, cuando las autoridades venezolanas lo dispongan -y teniendo en cuenta que ya no habrá chances de salvar a nadie que esté vivo- los rescatistas trabajarán con maquinaria pesada para remover y despejar de escombros las zonas afectadas por el doble terremoto del miércoles.

Luis Toro, bombero nacido en Venezuela y radicado en Mendoza, explicó que su país natal no sufría las consecuencias de un terremoto tan grave y dañino desde 1967, cuando las mediciones arrojaron que fue de 6.6 grados.

Luis Toro, bombero venezolano: "Se habla de miles de desaparecidos"

"Hasta la fecha -dijo Toro a Canal 7- no existe un método para determinar cuántas personas pueden haber fallecido y cuántas están desaparecidas" en las zonas afectadas por el terremoto del miércoles en Caracas y otras zonas de su país.

Luis Toro, bombero venezolano residente en Mendoza, vuelve a su país al rescate de sobrevivientes del terremoto. Captura de pantalla Canal 7

"Se habla de varios miles de personas desaparecidas y realmente Venezuela no cuenta con la cantidad suficiente de rescatistas ni de bomberos para hacer frente a las maniobras de salvataje, por lo cual es indispensable el aporte de misiones humanitarias que vayan llegando desde distintos países", agregó.

Cómo ayudar a los rescatistas que viajan a Venezuela tras el terremoto

Guillermo Arana Leyton y el venezolano Luis Toro aportaron información clave para quienes quiera colaborar con la misión humanitaria que se prepara para salvar vidas en las zonas de la tragedia en Venezuela.

El Alias guillermoarana.bru

Y el número de una cuenta del Banco Nación 1430001713045336440016.