Por el doble terremoto en Venezuela la ONU estima pérdidas por más de U$S100.000 millones

Los daños estructurales se extienden por las principales ciudades.

La infraestructura pública sufrió un colapso generalizado en los estados costeros del norte americano. De acuerdo con los balances oficiales preliminares recabados por las agencias del organismo multilateral, los temblores afectaron terminales portuarias, rutas comerciales estratégicas, redes de distribución de energía eléctrica y sistemas de agua potable, lo que ralentiza el restablecimiento de las actividades urbanas habituales.

La cifra de víctimas por el doble terremoto en Venezuela

El Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela y los equipos de gestión de emergencias informaron que la cifra de personas fallecidas ascendió a 1.450 decesos confirmados. El reporte de las autoridades locales detalla que la cantidad de personas lesionadas se ubica en 3.238 ciudadanos, quienes reciben atención médica en la red hospitalaria pública y en los centros asistenciales de campaña montados en los distritos civiles.

El operativo humanitario concentra sus esfuerzos en la remoción de escombros en los centros urbanos más golpeados por el doble terremoto en Venezuela, como San Felipe, Yumare y las áreas residenciales del estado La Guaira. En estas regiones, el despliegue técnico busca localizar a personas desaparecidas atrapadas debajo de las estructuras habitacionales que colapsaron totalmente debido a la intensidad del sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter.

Ayuda internacional por el doble terremoto en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano confirmó que 24 naciones enviaron cargamentos de ayuda humanitaria e insumos técnicos para paliar las consecuencias del desastre costero. Las delegaciones internacionales aportaron alimentos no perecederos, plantas potabilizadoras, medicamentos de alta complejidad y personal técnico especializado en la búsqueda e identificación de personas bajo estructuras edilicias destruidas.

Un contingente compuesto por más de 2.200 rescatistas extranjeros trabaja en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de bomberos locales. Las cuadrillas de rescate enviadas para mitigar los efectos del doble terremoto en Venezuela consiguieron extraer con vida a civiles sepultados durante las últimas horas, entre ellos menores de edad, lo que mantiene activos los protocolos de emergencia en Zona Norte.