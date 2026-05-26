El cartón de los tubos de papel higiénico constituye un recurso sumamente versátil y valioso para el hogar, a pesar de que comúnmente se le considera un desecho inmediato y cualquiera de nosotros lo tira a la basura. Con simples ideas de reciclaje, podemos darle otro uso a transformarlo en elementos útiles para el hogar gracias a distintas técnicas DIY.
Reciclaje: si tenés rollos de papel higiénico vacíos, podés transformarlos en estas ideas DIY
Si tenés cartones de papel higiénico y estabas por tirarlos a la basura, te recomiendo primero descubrir estas sencillas ideas de reciclaje
Reciclaje: cómo reutilizar y transformar tubos de papel higiénico
Uno de los trucos más sorprendentes vinculados al mantenimiento del hogar consiste en optimizar el uso de la aspiradora. Debido a su flexibilidad, el tubo de papel higiénico puede acoplarse perfectamente a la boquilla del electrodoméstico, permitiendo estrechar la punta para limpiar con precisión los rieles de las ventanas o ranuras estrechas. Gracias a esta idea DIY podremos remover eficazmente el polvo y la suciedad acumulada en rincones difíciles donde la habitual pieza plástica no logra acceder.
Por otro lado, tras reciclar este cartón, podremos crear un organizador de escritorio. Al pegar verticalmente varios tubos sobre una superficie rígida de base, obtendremos un lapicero para que tijeras, lápices y otros accesorios de librería dejen de estar tirados en cualquier cajón. Como idea DIY extra, podemos aplicar capas de pintura de colores llamativos, papeles decorativos o texturas que se adapten al estilo del entorno.
Tal como te hemos sugerido en otras oportunidades, este tesoro del reciclaje también se puede usar en la jardinería. Al colocar los rollos sobre una bandeja, podemos rellenar con sustrato fértil y semillas y obtener así un semillero. Podemos sujetarlos con un hilo de yute para aportar un aspecto rústico.
A estas ideas DIY también se le agrega la posibilidad de transformar tubos de papel higiénico en comederos para aves. El proceso implica cubrir la superficie exterior del cartón con una capa de manteca de maní, para luego rodar el cilindro sobre alpiste hasta que quede completamente adherido. Finalmente, colgar en el jardín o el balcón.
Por último, los tubos de papel higiénico nos pueden servir para incorporarlos en nuestros sets de costura y manualidades. Usando varios cartones vacíos para enrollar hebras de lana, cintas o hilos sobrantes evitaremos los molestos enredos y lograremos una clasificación visual inmediata para elegirlos con facilidad.