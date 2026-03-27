Descubrimiento de relevancia mundial: creen haber encontrado al perro domesticado más antiguo

La investigación sugiere que las poblaciones de la cultura Epigravetiense desempeñaron un papel fundamental en la dispersión de estos compañeros por el continente. Al analizar la historia de estas migraciones, se observa que el perro funcionaba como una herramienta versátil para la supervivencia. En la antigüedad, estos animales pudieron servir como protectores o ayudantes de caza. El intercambio de cachorros entre diferentes tribus pudo funcionar incluso como un regalo para facilitar la comunicación entre culturas distintas.

Vínculo persistente

mandibula perro Uno de los huesos analizados para llegar al descubrimiento.

El estudio también revela que los perros europeos sobrevivieron a las grandes migraciones de los primeros agricultores del Cercano Oriente. A diferencia de lo ocurrido en otras regiones del mundo, los recién llegados no reemplazaron a las poblaciones caninas locales, sino que las integraron. Este dato refuerza la idea de que los canes de la antigüedad poseían habilidades específicas muy valoradas por los humanos de aquel entonces.

El trabajo de los paleogenetistas permite comprender mejor el origen común de todas las razas modernas. Aunque la historia de la domesticación todavía guarda secretos, los hallazgos en Pnarba cierran una brecha temporal importante. La presencia de entierros conjuntos en sitios cercanos, fechados unos miles de años después, confirma que el afecto y la utilidad del perro solo se fortalecieron con el paso del tiempo.