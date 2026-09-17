Lo que pretendía ser una celebración histórica con millones de globos terminó dramáticamente por una combinación de viento y lluvia que hizo que una escena espectacular se transformara en un problema catastrófico: los globos empezaron a bajar a la ciudad todavía inflados sobre la ciudad y el lago Erie.
Era el año 1986 cuando Estados Unidos buscó marcar un hito histórico al lanzar cerca de 1,5 millones de globos de helio en el centro urbano. Sin embargo, lo que era un prometedor festejo benéfico de la organización United Way of Cleveland terminó en un desastre con grandes consecuencias.
Lanzaron 1,5 millones de globos al cielo para romper un récord, pero todo terminó en caos y catástrofe
La iniciativa del Balloonfest fue ideada por George Fraser, responsable de marketing de la entidad, tras inspirarse en un lanzamiento masivo de Disneyland. Tras meses de preparación, más de 100.000 personas se reunieron para observar a miles de voluntarios inflar los globos bajo una red gigante.
Ante la amenaza de una tormenta, los organizadores adelantaron la liberación a las 13:50 horas. En total, ascendieron 1.429.643 globos, cifra reconocida por el Guinness Book of World Records. Sin embargo, el frente de aire frío y las lluvias alteraron el plan: en lugar de permanecer volando hasta desinflarse, descendieron aún inflados sobre la ciudad y el lago Erie.
Las consecuencias colapsaron la infraestructura local porque los globos cubrieron calles, avenidas y una pista del aeropuerto Burke Lakefront, forzando su cierre temporal y bloqueando el tránsito. Días después, los restos llegaron a las costas de Ontario, Canadá, y asustaron a caballos árabes en zonas rurales, generando demandas judiciales.
Sin embargo, la escena más dramática tuvo lugar en el lago Erie, donde la Guardia Costera buscaba a dos pescadores desaparecidos, Raymond Broderick y Bernard Sulzer. La alfombra flotante entorpeció el operativo de rescate al dificultar la visibilidad desde el aire y el agua. Entonces la búsqueda fue suspendida y ambos hombres fueron hallados sin vida días más tarde.
De esta forma, el evento colorido que intentó crear un paisaje hermoso terminó en demandas millonarias y la organización Guinness World Records canceló para siempre el registro de lanzamientos masivos de globos.
En pocas palabras
- Caos por globos: lanzamiento masivo de 1,4 millones de globos en 1986 para un récord derivó en catástrofe.
- Consecuencias graves: los globos coparon la ciudad, el aeropuerto y el lago Erie, entorpeciendo rescates y causando demandas.
- Fin de una era: el evento llevó a cancelaciones de récords de globos y a costosos litigios por el desastre ambiental.