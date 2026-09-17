Lanzaron 1,5 millones de globos al cielo para romper un récord, pero todo terminó en caos y catástrofe

Ante la amenaza de una tormenta, los organizadores adelantaron la liberación a las 13:50 horas. En total, ascendieron 1.429.643 globos, cifra reconocida por el Guinness Book of World Records. Sin embargo, el frente de aire frío y las lluvias alteraron el plan: en lugar de permanecer volando hasta desinflarse, descendieron aún inflados sobre la ciudad y el lago Erie.

Las consecuencias colapsaron la infraestructura local porque los globos cubrieron calles, avenidas y una pista del aeropuerto Burke Lakefront, forzando su cierre temporal y bloqueando el tránsito. Días después, los restos llegaron a las costas de Ontario, Canadá, y asustaron a caballos árabes en zonas rurales, generando demandas judiciales.

Las malas condiciones meteorológicas provocaron que una enorme cantidad de globos descendiera antes de tiempo.

Sin embargo, la escena más dramática tuvo lugar en el lago Erie, donde la Guardia Costera buscaba a dos pescadores desaparecidos, Raymond Broderick y Bernard Sulzer. La alfombra flotante entorpeció el operativo de rescate al dificultar la visibilidad desde el aire y el agua. Entonces la búsqueda fue suspendida y ambos hombres fueron hallados sin vida días más tarde.

De esta forma, el evento colorido que intentó crear un paisaje hermoso terminó en demandas millonarias y la organización Guinness World Records canceló para siempre el registro de lanzamientos masivos de globos.