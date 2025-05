Atravesó el espacio aéreo atando 42 globos a una silla: el vuelo causó un apagón sin precedentes

El protagonista de esta historia era un camionero y un apasionado del vuelo que intentó alistarse en las Fuerzas Aéreas, pero fue desestimado por culpa de sus problemas de visión. Ante esta negativa, no iba a quedarse con las ganas de volar, por lo que unos años después, mirando al espacio, tuvo una “genial” idea.

Hombre espacio (1).jpg

Más allá del espacio: ¿Cómo es realizar un vuelo sin autorización?

Al comenzar el vuelo, el miedo se apoderó de Walters, que no supo cómo reaccionar y no se atrevía a disparar a los globos para no desestabilizarse. La silla continuó su movimiento, hasta invadir el espacio aéreo, con todo el peligro que eso conlleva. Tras 45 minutos reunió la valentía suficiente para empezar a explotar los globos mediante su pistola de aire comprimido.

Al descender , algunos de los globos quedaron atrapados en una línea de alta tensión, causando un apagón de 20 minutos. Fue multado por violar las leyes de aviación, aunque la sanción fue reducida posteriormente. Este vuelo icónico le valió el apodo de "Lawn Chair Larry" y se convirtió en una figura de culto en la cultura popular.