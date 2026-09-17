Susan Young tiene 108 años, y acaba de renovar su licencia de conducir hasta los 115

Además, asiste a clases de baile adaptado tres veces por semana en el Modern Maturity Center. Allí el municipio le otorgó un estacionamiento reservado para facilitarle el acceso con su automóvil.

Su dieta también juega un rol fundamental. Sus comidas favoritas incluyen pollo, manzanas, duraznos, café negro o jugo de arándanos con un waffle congelado por las mañanas.

Evita las comidas fritas junto con el azúcar, aunque hace excepciones para preparar su pastel de lima limón en reuniones familiares. “No sé por qué vivo tanto, solo trato de cuidarme”, afirma la centenaria. Hoy en día solo toma una pastilla para controlar su presión arterial.

Una conductora independiente

Browne nació el 24 de abril de 1918 en Lincoln, dentro de una casa sin electricidad ni agua corriente. Asistió a una escuela primaria segregada donde se inspiró para ser docente. Se graduó en la Universidad Estatal de Delaware con una licenciatura en educación primaria durante 1945.

Trabajó como maestra por casi tres décadas hasta su retiro en 1977. Actualmente es la exalumna de mayor edad viva de su institución universitaria.

Tras enviudar dos veces, reside en la misma propiedad desde hace más de setenta años. Disfruta de la lectura de novelas románticas, resuelve crucigramas o visita a sus compañeras de hermandad.

“Decidí cuando me quedé sola que no necesitaba a nadie que me cuidara, yo me cuido sola; para vivir una vida saludable, tienes que tomar tus propias decisiones”, concluye la ex maestra sobre su estilo de vida.