Susan Young tiene 108 años, y acaba de renovar su licencia de conducir hasta los 115

Susan Young Browne, de 108 años, se traslada por Dover a bordo de su Subaru azul para cumplir con todas sus obligaciones diarias. La residente de Delaware, Estados Unidos, acaba de renovar su permiso habilitante hasta 2033.
Para ese momento tendrá 115 años. “Para poder ir a la tienda, tengo que manejar”, explica la mujer sobre su decisión de seguir al volante. Ella asegura ser una conductora experimentada que siempre trata de ser muy cuidadosa.
La actividad que le sumó años
El secreto de su longevidad radica en un régimen de ejercicios establecido desde hace dos décadas. Todas las mañanas realiza una rutina de estiramiento en el suelo durante diez minutos o se levanta contra la pared para ejercitar sus piernas.
Además, asiste a clases de baile adaptado tres veces por semana en el Modern Maturity Center. Allí el municipio le otorgó un estacionamiento reservado para facilitarle el acceso con su automóvil.
Su dieta también juega un rol fundamental. Sus comidas favoritas incluyen pollo, manzanas, duraznos, café negro o jugo de arándanos con un waffle congelado por las mañanas.
Evita las comidas fritas junto con el azúcar, aunque hace excepciones para preparar su pastel de lima limón en reuniones familiares. “No sé por qué vivo tanto, solo trato de cuidarme”, afirma la centenaria. Hoy en día solo toma una pastilla para controlar su presión arterial.
Una conductora independiente
Browne nació el 24 de abril de 1918 en Lincoln, dentro de una casa sin electricidad ni agua corriente. Asistió a una escuela primaria segregada donde se inspiró para ser docente. Se graduó en la Universidad Estatal de Delaware con una licenciatura en educación primaria durante 1945.
Trabajó como maestra por casi tres décadas hasta su retiro en 1977. Actualmente es la exalumna de mayor edad viva de su institución universitaria.
Tras enviudar dos veces, reside en la misma propiedad desde hace más de setenta años. Disfruta de la lectura de novelas románticas, resuelve crucigramas o visita a sus compañeras de hermandad.
“Decidí cuando me quedé sola que no necesitaba a nadie que me cuidara, yo me cuido sola; para vivir una vida saludable, tienes que tomar tus propias decisiones”, concluye la ex maestra sobre su estilo de vida.
En pocas palabras
- Susan Young: Mujer de 108 años renovó su licencia de conducir hasta los 115 años.
- Autonomía: La decisión se basa en su deseo de mantener la independencia para sus actividades diarias.
- Estilo de vida: Su longevidad se atribuye a un régimen de ejercicios, baile y una dieta equilibrada.