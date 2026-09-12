Con 91 años recorrió 3.529 kilómetros pare recuperar el récord qué había perdido: tuvo 71 caídas en el camino

A los 91 años, recorrer más de 3.500 kilómetros a través de montañas, bosques y terrenos irregulares podría parecer una hazaña imposible. Para Dale Sanders, conocido en el mundo del senderismo como “Grey Beard” (Barba Gris), era además una cuenta pendiente. Después de haber perdido un récord que había conseguido años atrás,
Sanders acaba de convertirse nuevamente en la persona de mayor edad en completar el Sendero de los Apalaches, una ruta de aproximadamente 3.530 kilómetros que atraviesa 14 estados, desde Georgia hasta Maine. La travesía terminó el 31 de agosto de 2026, cuando alcanzó la cima del monte Katahdin, el punto más alto de Maine.
Un hombre de 91 años recorre 3.530 kilómetros para recuperar un récord que había perdido: sufrió 71 caídas por el camino
La historia de Sanders con el Sendero de los Apalaches comenzó mucho antes. En 2017, cuando tenía 82 años, ya había conseguido el récord como la persona de mayor edad en completar la ruta. Sin embargo, cuatro años después perdió esa marca frente a M. J. Eberhart, conocido como “Nimblewill Nomad”, quien completó el sendero a los 83 años. Lejos de conformarse con haber sido desplazado del primer puesto, Sanders decidió que quería recuperar el récord.
Así comenzó su particular regreso. Sanders empezó su nuevo desafío el 6 de septiembre de 2025, en Virginia Occidental, y fue avanzando por diferentes sectores del recorrido. A diferencia de muchos excursionistas que realizan el sendero de manera continua, el reglamento de la Appalachian Trail Conservancy permite completar todos los kilómetros dentro de un período de 365 días, incluso realizando pausas y recorriendo los tramos en distinto orden.
71 caídas y una hospitalización
Pero llegar hasta allí no fue sencillo. Durante el recorrido, Sanders asegura que se cayó 71 veces. Seis de esas caídas fueron especialmente fuerte. En una terminó con una breve hospitalización y otra ocurrió cuando apenas le quedaban unos 200 metros para llegar a la meta. Aun así, ninguna de ellas consiguió sacarlo definitivamente del camino.
Incluso cuando las condiciones físicas empezaron a hacerle dudar, Sanders no abandonó definitivamente el proyecto. En un momento regresó a Tennessee para acompañar a su esposa después de la muerte de su madre. Allí también llegó a plantearse si realmente debía continuar, pero finalmente decidió regresar al sendero.
El propio Sanders admitió que completar la ruta a los 91 años fue muy diferente de hacerlo a los 82. “Hay una diferencia enorme entre recorrer el sendero a los 82 años y hacerlo de nuevo a los 91”, explicó. Pero su experiencia también le dejó una conclusión: todavía podía hacerlo.
El Sendero de los Apalaches no es la única hazaña que Sanders tiene en su historial. El estadounidense también es conocido por otros desafíos de resistencia realizados a una edad en la que la mayoría de las personas ya no se plantearía semejantes aventuras.
Entre ellos se encuentra el descenso completo del río Misisipi en kayak, una travesía con la que también consiguió una marca vinculada a la edad. Además, ha realizado recorridos de larga distancia en lugares como el Gran Cañón, acumulando diferentes récords relacionados con la resistencia física.
En pocas palabras
- 91 años: Dale Sanders recuperó el récord de la persona de mayor edad en completar el Sendero de los Apalaches.
- Desafío: Recorrió 3.530 kilómetros y sufrió 71 caídas durante la travesía.
- Historial: Sanders posee otros récords de resistencia física a edades avanzadas.