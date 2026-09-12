Con 91 años recorrió 3.529 kilómetros pare recuperar el récord qué había perdido: tuvo 71 caídas en el camino

Así comenzó su particular regreso. Sanders empezó su nuevo desafío el 6 de septiembre de 2025, en Virginia Occidental, y fue avanzando por diferentes sectores del recorrido. A diferencia de muchos excursionistas que realizan el sendero de manera continua, el reglamento de la Appalachian Trail Conservancy permite completar todos los kilómetros dentro de un período de 365 días, incluso realizando pausas y recorriendo los tramos en distinto orden.

71 caídas y una hospitalización

Pero llegar hasta allí no fue sencillo. Durante el recorrido, Sanders asegura que se cayó 71 veces. Seis de esas caídas fueron especialmente fuerte. En una terminó con una breve hospitalización y otra ocurrió cuando apenas le quedaban unos 200 metros para llegar a la meta. Aun así, ninguna de ellas consiguió sacarlo definitivamente del camino.

Incluso cuando las condiciones físicas empezaron a hacerle dudar, Sanders no abandonó definitivamente el proyecto. En un momento regresó a Tennessee para acompañar a su esposa después de la muerte de su madre. Allí también llegó a plantearse si realmente debía continuar, pero finalmente decidió regresar al sendero.

El propio Sanders admitió que completar la ruta a los 91 años fue muy diferente de hacerlo a los 82. “Hay una diferencia enorme entre recorrer el sendero a los 82 años y hacerlo de nuevo a los 91”, explicó. Pero su experiencia también le dejó una conclusión: todavía podía hacerlo.

El Sendero de los Apalaches no es la única hazaña que Sanders tiene en su historial. El estadounidense también es conocido por otros desafíos de resistencia realizados a una edad en la que la mayoría de las personas ya no se plantearía semejantes aventuras.

Entre ellos se encuentra el descenso completo del río Misisipi en kayak, una travesía con la que también consiguió una marca vinculada a la edad. Además, ha realizado recorridos de larga distancia en lugares como el Gran Cañón, acumulando diferentes récords relacionados con la resistencia física.