"Sentí un disparo en la cabeza": la mujer que llegó a urgencias por una bomba fantasma

Pese a la violencia del impacto sonoro y el pánico que genera, la experiencia no produce dolor físico, pero es insoportable y se mantiene durante este período de tiempo.

"El cerebro sufre un fallo en la desconexión paulatina al momento de dormirse. En lugar de apagar de manera gradual la actividad neuronal en el tronco encefálico, se produce una descarga eléctrica repentina que la mente interpreta como una gran explosión", explican los reportes de la literatura médica especializada.

El caso que se describe fue documentado originalmente por investigadores en la revista médica especializada Cureus, reveló que la mujer no solo percibía el impacto acústico de la detonación, sino que el sonido viajaba de un lado a otro de su cabeza acompañado por espasmos.

Un abordaje basado en la tranquilidad

Aunque no existe un procedimiento quirúrgico o un fármaco específico para revertir el cuadro de forma inmediata, la evidencia clínica demuestra que la educación al paciente y la reducción del estrés son fundamentales.

Tras confirmar la naturaleza benigna de la patología y descartar cualquier daño estructural en el cerebro, la abrumadora mayoría de los afectados logra neutralizar los episodios y recuperar progresivamente la tranquilidad en sus noches.