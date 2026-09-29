Tragedia y el desgarrador mensaje de la esposa del Uber fallecido: "¿Cómo sigo sin vos, mi otra mitad?"

Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia que determine con precisión la causa de la muerte.

Tragedia y mensaje de despedida de su esposa

La repentina partida de Pablo dejó un vacío inmenso en su familia y provocó una gran conmoción. Con la angustia e impotencia a flor de piel, Alejandra volcó todo su dolor en las redes sociales para despedir a su compañero de vida con un mensaje que conmovió a todos:

"Y ahora... cómo se sigue con el alma rota... cómo sigo sin vos mi otra mitad, te llevás un pedazo de mí... dueles muy mucho... pensé que era fuerte que todo lo podía, pero para esto no estaba preparada, dueles muy muchooo... Pablo Ponce".

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de condolencias y apoyo para la mujer y sus hijos, retratando la cruda realidad de una familia que perdió, de la manera más inesperada, a quien día a día salía a la calle a pelearla por los suyos.