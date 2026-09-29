Tragedia y el desgarrador mensaje de la esposa del Uber fallecido: "¿Cómo sigo sin vos, mi otra mitad?"

Lo que debía ser el final de una larga jornada laboral y el merecido descanso familiar se transformó en una tragedia. Pablo Ponce, un trabajador de 43 años que se desempeñaba como panadero y sumaba horas como chofer de Uber para incrementar los ingresos de su hogar, falleció de forma repentina tras llegar a su vivienda en la madrugada.
La tragedia ocurrió en el barrio Santa Lucía Ampliación 200 Viviendas, en la ciudad de Santiago del Estero. Cerca de las 2 de la mañana, Pablo retornó de realizar viajes con la aplicación. Al notar que el tiempo estaba cambiando y amenazaba con llover, despertó a su esposa, Alejandra, para avisarle que juntara la ropa tendida. Pocos minutos después, el hombre ingresó al baño.
Alertada por ruidos de tos, Alejandra fue a asistirlo y lo encontró tendido e inconsciente en el piso. Pese al rápido arribo del personal médico del SEASE, que realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de 40 minutos, los profesionales confirmaron su deceso por un paro cardiorrespiratorio.
Por disposición de la Justicia, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia que determine con precisión la causa de la muerte.
Tragedia y mensaje de despedida de su esposa
La repentina partida de Pablo dejó un vacío inmenso en su familia y provocó una gran conmoción. Con la angustia e impotencia a flor de piel, Alejandra volcó todo su dolor en las redes sociales para despedir a su compañero de vida con un mensaje que conmovió a todos:
"Y ahora... cómo se sigue con el alma rota... cómo sigo sin vos mi otra mitad, te llevás un pedazo de mí... dueles muy mucho... pensé que era fuerte que todo lo podía, pero para esto no estaba preparada, dueles muy muchooo... Pablo Ponce".
La publicación se llenó rápidamente de mensajes de condolencias y apoyo para la mujer y sus hijos, retratando la cruda realidad de una familia que perdió, de la manera más inesperada, a quien día a día salía a la calle a pelearla por los suyos.
En pocas palabras
- Tragedia: Murió un chofer de Uber de 43 años en Santiago del Estero.
- Despedida: Su esposa compartió un emotivo mensaje de dolor en redes sociales.
- Causa: Se espera la autopsia para determinar la causa exacta de su muerte.