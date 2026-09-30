Tiene 14 años, condujo un tractor por primera vez y provocó una tragedia

El trágico accidente se produjo durante la madrugada en un camino rural sin denominación que conecta con el paraje Huasa Pampa, en la jurisdicción de León Rougès, localidad perteneciente al departamento de Monteros.

La investigación policial y el secuestro de los volquetes cañeros

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima en la vía pública, los efectivos de la Comisaría de León Rougès, bajo la órbita de la Unidad Regional Este, desplegaron un operativo para reconstruir la mecánica del accidente. Mediante el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona y testimonios tomados a vecinos de la comuna, los peritos lograron identificar la maquinaria involucrada: un tractor de color naranja que remolcaba cuatro acoplados cañeros.