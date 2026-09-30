Una verdadera tragedia conmocionó a la provincia de Tucumán en las últimas horas. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un pesado tractor con cuatro volquetes utilizados para la recolección y traslado de caña de azúcar. La investigación judicial derivó en una revelación impactante: el vehículo agrícola era conducido por un adolescente de 14 años que, según los primeros datos de la causa, se encontraba manejando ese tipo de maquinaria por primera vez.
Tiene 14 años, condujo un tractor por primera vez y provocó una tragedia
El trágico hecho ocurrió en un acceso rural hacia la localidad de León Rougés, en Tucumán. La fiscalía secuestró el vehículo con cuatro volquetes cañeros y calificó el caso como homicidio culposo
El trágico accidente se produjo durante la madrugada en un camino rural sin denominación que conecta con el paraje Huasa Pampa, en la jurisdicción de León Rougès, localidad perteneciente al departamento de Monteros.
La investigación policial y el secuestro de los volquetes cañeros
Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la víctima en la vía pública, los efectivos de la Comisaría de León Rougès, bajo la órbita de la Unidad Regional Este, desplegaron un operativo para reconstruir la mecánica del accidente. Mediante el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona y testimonios tomados a vecinos de la comuna, los peritos lograron identificar la maquinaria involucrada: un tractor de color naranja que remolcaba cuatro acoplados cañeros.
Con el rastro del vehículo, los investigadores se trasladaron al paraje Huasa Pampa hasta dar con los propietarios de la maquinaria:
- Entrega del vehículo: Los dueños pusieron a disposición de la Justicia el tractor y los cuatro volquetes, los cuales quedaron inmediatamente secuestrados.
- Declaración de la madre: La policía se presentó en la vivienda del menor de edad, donde la madre confirmó que estaba al tanto del trágico episodio y puso a su hijo a disposición de las autoridades judiciales.
- Calificación legal: La fiscal interviniente, la Dra. Molina de la Unidad Fiscal contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros, encuadró el expediente bajo la carátula de homicidio culposo.
Al tratarse de un menor de 14 años y resultar no punible según el Régimen Penal Juvenil argentino, la Justicia no dispuso medidas privativas de la libertad, aunque ordenó los exámenes médicos y periciales de rigor.
En pocas palabras
- Tragedia en Tucumán: Un adolescente de 14 años provocó la muerte de un hombre al volcar un tractor.
- Hecho inicial: El joven conducía por primera vez una maquinaria pesada en un acceso rural a León Rougès.
- Proceso judicial: El caso fue caratulado como homicidio culposo, pero el menor es no punible.