Los muertos por los terremotos en Venezuela son casi 2.300 y los desaparecidos suman 40.000

Las autoridades temen que se produzcan brotes de enfermedades por las precarias condiciones en que están los hospitales. Foto: Noticias Argentinas

La atención a los damnificados por los terremotos en Venezuela

Precisó el funcionario que más de 26.400 personas reciben ayuda gubernamental en cuanto a atención médica, psicológica o de vivienda, a lo que se suman 81.589 familias que han sido atendidas.

Rodríguez indicó que 8.893.000 kilos de alimentos fueron distribuidos y se entregaron 27.714 bolsas de comida.

En cuanto a los pacientes atendidos tanto en hospitales como en la misma zona de la tragedia ya cuentan 17.026, mientras que la cifra de hospitalizados se ubica en 4.565, y 13.942 fueron dados de alta.

Miles de personas duermen en campamentos en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el doble terremoto. Foto: Noticias Argentinas

El informe oficial detalla que 25 campamentos se encuentran activos: 13 en el estado La Guaira, 8 en el Distrito Capital, 2 en Miranda, 2 en Carabobo y 1 en Yaracuy. Rodríguez indicó que están trabajando en acelerar los procesos de dotación de los campamentos transitorios para abrir un número importante de adicionales en los próximos días.

Al cumplirse una semana de los terremotos todavía se mantienen en el país casi 4.100 rescatistas internacionales que se encuentran en la zona de desastre apoyando a los brigadistas venezolanos en los procesos de búsqueda, rescate y traslado de personas a los hospitales o campamentos.

Rodríguez, además recordó que más de 707.000 toneladas de ayuda humanitaria internacional han llegado a Venezuela

En tanto, un total de 40.271 personas siguen sin contacto y 15.759 fueron localizadas sobre 56.030 reportadas en la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela

Delcy Rodríguez declara duelo nacional por siete días

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy (por este miércoles)”, dijo la mandataria encargada de Venezuela en X.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, agregó.

“Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos”, detalla la comunicación.

La mandataria encargada dijo que ahora la prioridad para el gobierno venezolano es proteger la vida de los sobrevivientes.

Los rescatistas y voluntarios siguen sacando cuerpos debajo de los escombros a una semana del gran sismo que afectó a Venezuela. Foto: Noticias Argentinas

Los equipos de rescate esperan encontrar supervivientes y también buscan a los fallecidos

Las tareas de rescate continúan con la participación de miles de socorristas venezolanos y equipos enviados por más de 30 países, aunque el paso de los días reduce las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros.

España anunció el miércoles el envío de un contingente de cooperantes hacia Venezuela con el objetivo de instalar un hospital de campaña en la ciudad de Valencia que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

En cambio, el equipo de búsqueda de Países Bajos dio por concluida su misión al señalar que “las posibilidades de encontrar personas con vida ya son muy reducidas. En este momento se necesita mucho más otro tipo de ayuda”, señaló Jorg van Waardhuizen, integrante de USAR, al canal público NOS.