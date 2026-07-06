La OMS advirtió por brotes epidémicos en Venezuela y Argentina envía más brigadistas

Esta combinación de factores de riesgo eleva exponencialmente el peligro de que se propaguen enfermedades infecciosas complejas. Ante este panorama, la OPS lanzó un llamado humanitario internacional para recaudar U$S 24 millones, fondos que serán destinados a brindar asistencia de emergencia durante los próximos seis meses a unas 700.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad, complementando el trabajo de los brigadistas.

El gobierno nacional coordinó el envío de brigadistas

Frente a la magnitud del desastre, el gobierno nacional ratificó su compromiso de cooperación internacional mediante el envío de ayuda. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó el traslado de este nuevo contingente especializado de rescatistas con el objetivo de realizar un recambio logístico indispensable y dar continuidad a las intensas tareas en el territorio venezolano.

Este segundo grupo de brigadistas está integrado por miembros destacados de las brigadas de búsqueda y salvamento urbano USAR ARG-10 de Córdoba y USAR ARG-15 de Santa Fe. Los efectivos partieron para relevar de forma inmediata a las dotaciones que ya se encontraban desplegadas desde hace unos días realizando operaciones de rastreo, rescate y soporte técnico.

El despliegue de los brigadistas argentinos en el norte

La funcionaria nacional precisó que la misión está siendo coordinada detalladamente por la Coordinación de Asistencia Federal en Emergencias (AFE). De este modo se garantiza el soporte operativo para que los brigadistas argentinos mantengan el ritmo de las operaciones en una de las mayores emergencias humanitarias que afronta la región.

El despliegue de los brigadistas resulta clave en el norte del continente sudamericano, donde la infraestructura sanitaria quedó devastada. Los equipos especializados argentinos continuarán trabajando en turnos rotativos para asegurar la contención de las víctimas civiles y colaborar de forma directa con los organismos internacionales que intentan frenar el avance de las enfermedades en Venezuela.