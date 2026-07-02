Un vigilador de Venezuela que llevaba 8 días bajo los escombros fue rescatado con vida

La garita protegió al vigilador

Voluntarios de la Cruz Roja Venezolana informaron que Gil logró preservar su vida gracias a la estructura de la propia garita, la cual funcionó como un escudo de protección frente al colapso del edificio.

Los primeros contactos entre el vigilante atrapado y los servicios de asistencia se produjeron el pasado domingo con equipos tecnológicos y, desde entonces, se mantuvo la comunicación constante con él y se le brindó agua y alimentos, amplió la cadena CNN.

“¡Lo logramos!”, gritó una voz mientras avanzaba la brigada con la camilla entre muchos aplausos de los presentes. Los miembros de los equipos, habitualmente serios, por fin sonrieron ante las cámaras.

El vigilante rescatado: Hernán Gil. Foto: Noticias Argentinas

El hombre rescatado llevaba una mascarilla de oxígeno y tiene una lesión visible en un ojo. En los últimos días estuvo en comunicación con los bomberos y recibió alimentación e hidratación bajo casi nueve metros de escombros.

Gil se encontraba en buenas condiciones y fue trasladado a un centro asistencial, dijeron los Bomberos de Chile, que lideraron el equipo de salvamento y destacaron que fueron 70 horas de trabajo para poder sacarlo con vida.

Un rescate con festejos

El rescate fue festejado por la presidenta encargada de Venezuela. “Hoy celebramos la vida de Hernán Gil. Gracias a los rescatistas nacionales e internacionales que pusieron su cuerpo, su tiempo y su alma en esta misión”, dijo Delcy Rodríguez en X.

Del mismo modo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó en la red social su admiración y reconocimiento para todos los rescatistas que participaron en la operación: "Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores".

Gil está casado con Usbimar Gonzales, quien declaró a CNN momentos antes del exitoso rescate que había vivido días de profunda tristeza tras los terremotos, porque temía que hubiera fallecido. “Pero al saber que estaba vivo, vi un rayo de esperanza”, dijo.

“Se mantuvo firme como un héroe”. En casa, dijo la mujer, lo esperan sus hijos.

El suyo es un caso de rescate “milagroso”, como lo denominan los equipos de emergencia. La mayor cantidad de salvamentos se hace en los primeros tres días, luego entre los 3 y 7 días posteriores hay oportunidades, “pero la probabilidad de éxito baja de manera significativa”, explicóSebastián Mocarquer, encargado de búsqueda y rescate de la Organización de las Naciones Unidas.

Exequiel Gallardo, oficial de enlace del Grupo USAR de los Bomberos de Chile, describió las labores de rescate como “muy dificultosas”.

“Está contento, ansioso, ha sido una mezcla de emociones, pero esperamos dentro de las próximas horas poder tener un final feliz de esta historia, que ha sido uno de los rescates más complejos que nos han tocado”, comentaba Gallardo el martes.