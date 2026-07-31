Números que hielan la sangre en Ceuta: más de 40 mil migrantes, y 57 muertos en el cruce

La tragedia humana es alarmante, contabilizando al menos 57 migrantes fallecidos, en su mayoría ahogados al intentar bordear a nado el espigón de El Tarajal, mientras los buceadores del GEAS de la Guardia Civil continúan con los operativos de búsqueda en la zona.

Ante los hechos, calificados por el presidente del Gobierno como un ataque y una violación a la integridad territorial de España, se ha anunciado el despliegue de una barrera de boyas en el espigón para frenar los cruces a nado.