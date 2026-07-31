Números que hielan la sangre en Ceuta: más de 40 mil migrantes, y 57 muertos en el cruce

La reciente crisis desatada en la frontera sur de España ha dejado un panorama devastador en Ceuta, tras la entrada de entre 50.000 personas (según cifras del Ministerio del Interior) y 60.000 (de acuerdo con el Gobierno Local).
La tragedia humana es alarmante, contabilizando al menos 57 migrantes fallecidos, en su mayoría ahogados al intentar bordear a nado el espigón de El Tarajal, mientras los buceadores del GEAS de la Guardia Civil continúan con los operativos de búsqueda en la zona.
Ante los hechos, calificados por el presidente del Gobierno como un ataque y una violación a la integridad territorial de España, se ha anunciado el despliegue de una barrera de boyas en el espigón para frenar los cruces a nado.
Por otro lado, la cooperación para la repatriación ha permitido que más de 37.500 personas hayan salido ya hacia Marruecos, lo que representa un 75% del total de entradas, incluyendo cerca de 25.000 retornos voluntarios.
Las críticas a la situación llegaron desde todo el mundo. Una de las voces más potentes en este sentido fue la del presidente norteamericano, Donald Trump, quien señaló: "Es terrible", en una entrevista telefónica en la cadena conservadora Fox News cuando le preguntaron sobre las imágenes de miles de chicos marroquíes deambulando por Ceuta. “Recuerden esa imagen. Eso seremos nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder... Si los demócratas llegan al poder, no vivirán una vida muy buena”, advirtió.