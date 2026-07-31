La noche de terror que se vivió en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes a España: "No hay derecho"

La llegada de miles de migrantes a través de la frontera con Marruecos desató la alerta en Ceuta. Agentes policiales que habían sido desplegados en la costa del Tarajal reflejaron el pánico inicial de los comerciantes: "Hay comercios que cierran por miedo a saqueos, necesitamos al Ejército".
En los barrios residenciales, los residentes observaron las como loa migrantes se metieron en viviendas privadas sin poder hacer nada. Ciertas personas forzaron accesos a la fuerza ante la mirada atónita de las familias de la zona. Los testigos presenciales expresaron la indignación colectiva con una frase tajante: "No hay derecho".
Sin lugar en Ceuta
Debido a la gran cantidad de migrantes, el espacio se saturó rápidamente. "La población de la ciudad se incrementó más de un 50 %, entrando 200 personas por minuto. Okuparon casas porque no había sitio para dormir por las calles, los parques estaban llenos", explicaron desde las fuerzas de seguridad.
La falta de alojamiento multiplicó las irrupciones en departamentos y casas del Barrio del Príncipe y Loma Colmenar de Ceuta. La falta de espacio no fue el único problema: "Este jueves a una chica le quitaron su maleta cuando iba a coger un ferry: la gente que ha entrado por la frontera no tiene ropa".
Las peleas y los disturbios se extendieron por distintas calles durante toda la noche. Un vocero de la Comisaría de Policía Nacional detalló el nivel de emergencia que afrontaron los efectivos: "Estamos doblando turnos y no damos abasto con las llamadas. Estamos tratando de contener altercados de Seguridad Ciudadana porque recibimos 40 llamadas por riñas y peleas entre grupos de inmigrantes y entre inmigrantes y población local".
Negocios en peligro y enojo con el Gobierno
Los comerciantes locales optaron por mantener los accesos cerrados ante el temor a saqueos. Portavoces policiales explicaron el peligro que afrontaban los negocios que estaban atendiendo clientes: "Les puede entrar un grupo de veinte personas de una tacada y le desvalijan el negocio".
El enojo con el del Gobierno de España también se hizo notar entre los policías. Integrantes de UFP y SUP, los sindicatos policiales, calificaron el escenario de forma contundente: "Esta es una invasión en toda regla". Además, representantes de JUPOL manifestaron la indignación de los agentes: "Denuncian que, durante la jornada de hoy, la principal misión encomendada a numerosos efectivos fue proteger la comitiva del presidente del Gobierno y del ministro del Interior".