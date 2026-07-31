La noche de terror que se vivió en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes a España: "No hay derecho"

La falta de alojamiento multiplicó las irrupciones en departamentos y casas del Barrio del Príncipe y Loma Colmenar de Ceuta. La falta de espacio no fue el único problema: "Este jueves a una chica le quitaron su maleta cuando iba a coger un ferry: la gente que ha entrado por la frontera no tiene ropa".

Las peleas y los disturbios se extendieron por distintas calles durante toda la noche. Un vocero de la Comisaría de Policía Nacional detalló el nivel de emergencia que afrontaron los efectivos: "Estamos doblando turnos y no damos abasto con las llamadas. Estamos tratando de contener altercados de Seguridad Ciudadana porque recibimos 40 llamadas por riñas y peleas entre grupos de inmigrantes y entre inmigrantes y población local".

Durante la noche los migrantes ingresaron en casas de españoles, y se pelearon con los habitantes de la ciudad.

Negocios en peligro y enojo con el Gobierno

Los comerciantes locales optaron por mantener los accesos cerrados ante el temor a saqueos. Portavoces policiales explicaron el peligro que afrontaban los negocios que estaban atendiendo clientes: "Les puede entrar un grupo de veinte personas de una tacada y le desvalijan el negocio".

El enojo con el del Gobierno de España también se hizo notar entre los policías. Integrantes de UFP y SUP, los sindicatos policiales, calificaron el escenario de forma contundente: "Esta es una invasión en toda regla". Además, representantes de JUPOL manifestaron la indignación de los agentes: "Denuncian que, durante la jornada de hoy, la principal misión encomendada a numerosos efectivos fue proteger la comitiva del presidente del Gobierno y del ministro del Interior".