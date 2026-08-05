La inteligencia artificial está reconfigurando la educación universitaria. Aunque la demanda por carreras tradicionales de informática cayó, cada vez más estudiantes de psicología, música, biología, arte y humanidades buscan aprender IA para complementar sus profesiones. Las universidades responden con nuevos requisitos, certificados y carreras diseñadas para formar graduados con habilidades tecnológicas transversales, informa APNews.
La inteligencia artificial está cambiando lo que estudian los universitarios en todo el mundo
Nuevos requisitos, carreras, talleres y estudiantes de todas las áreas buscando alfabetización en inteligencia artificial
Estudiantes de todas las carreras quieren aprender inteligencia artificial
La irrupción de la IA generativa cambió el mapa educativo. Ya no es un tema exclusivo de informática: estudiantes de psicología, música, biología, arte, filosofía y comunicación buscan entender cómo funciona y cómo impactará en sus profesiones.
Universidades como Virginia Commonwealth University (VCU) detectan que los empleadores preguntan por alfabetización en IA, incluso en áreas sin vínculo tecnológico directo.
La razón es clara: la IA ya interviene en procesos laborales, investigación, creatividad, análisis de datos y toma de decisiones. Para muchos estudiantes, sumar IA significa diferenciarse en un mercado competitivo.
Universidades que crean requisitos, certificados y nuevas carreras
La respuesta institucional es rápida y masiva.
- Purdue University incorporó un requisito obligatorio de IA para graduarse.
- Harvard University enseña cómo funcionan los modelos de lenguaje en cursos de escritura.
- Ohio State University exige talleres de “fluidez en IA”.
- Northwestern University creó un mayor en IA y flexibilizó requisitos para que estudiantes de música, arte, ciencias sociales y humanidades puedan cursar machine learning.
- VCU lanzó un minor en IA y acelera la aprobación de cursos: lo que antes tardaba un año y medio ahora se aprueba en semanas.
La tendencia es clara: la IA se vuelve un componente básico de la formación universitaria, como lo fueron en su momento la informática o el inglés académico.
Caída en informática, auge transversal de IA
El interés por la inteligencia artificial crece mientras las inscripciones en informática tradicional caen. Datos del National Student Clearinghouse Research Center muestran que:
- La matrícula en computer and information sciences cayó más del 8% en universidades de cuatro años en la primavera de 2025.
- Las ofertas laborales para desarrolladores junior disminuyeron, en parte porque tareas básicas de programación ya las realizan agentes de IA.
- En paralelo, aumentó la demanda de cursos introductorios de IA para estudiantes de música, arte, teatro, biología, psicología y humanidades.
La transformación de carreras artísticas y científicas
La IA no solo atrae a estudiantes de STEM. En música, herramientas que generan pistas, editan audio o crean acompañamientos están cambiando la formación artística.
Northwestern ya ofrece un certificado en música e inteligencia artificial. En biología y neurociencias, estudiantes exploran cómo la IA modela procesos cerebrales o analiza grandes volúmenes de datos.
En filosofía y humanidades, la inteligencia artificial abre preguntas sobre creatividad, conciencia, ética y autoría. La educación se vuelve interdisciplinaria: músicos aprenden a programar, ingenieros estudian estética, psicólogos analizan algoritmos.
La inteligencia artificial está transformando la universidad más rápido que cualquier tecnología previa. Ya no es un campo técnico: es un lenguaje común entre disciplinas. Para estudiantes y docentes, el desafío es aprender a convivir con una herramienta que redefine profesiones, métodos de estudio y expectativas laborales.
En pocas palabras
- Transformación educativa: la inteligencia artificial está redefiniendo lo que estudian los universitarios, con nuevas demandas y carreras emergentes.
- Alfabetización en IA: estudiantes de diversas áreas, no solo informática, buscan adquirir habilidades en IA para mejorar su empleabilidad.
- Adaptación universitaria: las universidades responden con requisitos, certificados y programas flexibles para integrar la IA en la formación académica.