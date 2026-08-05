La inteligencia artificial está cambiando lo que estudian los universitarios en todo el mundo

La razón es clara: la IA ya interviene en procesos laborales, investigación, creatividad, análisis de datos y toma de decisiones. Para muchos estudiantes, sumar IA significa diferenciarse en un mercado competitivo.

Estudiantes de diversas áreas, no solo informática, buscan adquirir habilidades en inteligencia artificial para mejorar su empleabilidad.

Universidades que crean requisitos, certificados y nuevas carreras

La respuesta institucional es rápida y masiva.

Purdue University incorporó un requisito obligatorio de IA para graduarse.

incorporó un requisito obligatorio de IA para graduarse. Harvard University enseña cómo funcionan los modelos de lenguaje en cursos de escritura.

enseña cómo funcionan los modelos de lenguaje en cursos de escritura. Ohio State University exige talleres de “fluidez en IA”.

exige talleres de “fluidez en IA”. Northwestern University creó un mayor en IA y flexibilizó requisitos para que estudiantes de música, arte, ciencias sociales y humanidades puedan cursar machine learning.

creó un en IA y flexibilizó requisitos para que estudiantes de música, arte, ciencias sociales y humanidades puedan cursar machine learning. VCU lanzó un minor en IA y acelera la aprobación de cursos: lo que antes tardaba un año y medio ahora se aprueba en semanas.

La tendencia es clara: la IA se vuelve un componente básico de la formación universitaria, como lo fueron en su momento la informática o el inglés académico.

Caída en informática, auge transversal de IA

El interés por la inteligencia artificial crece mientras las inscripciones en informática tradicional caen. Datos del National Student Clearinghouse Research Center muestran que:

La matrícula en computer and information sciences cayó más del 8% en universidades de cuatro años en la primavera de 2025.

cayó en universidades de cuatro años en la primavera de 2025. Las ofertas laborales para desarrolladores junior disminuyeron, en parte porque tareas básicas de programación ya las realizan agentes de IA.

En paralelo, aumentó la demanda de cursos introductorios de IA para estudiantes de música, arte, teatro, biología, psicología y humanidades.

La alfabetización en inteligencia artificial se convierte en un nuevo estándar académico.

La transformación de carreras artísticas y científicas

La IA no solo atrae a estudiantes de STEM. En música, herramientas que generan pistas, editan audio o crean acompañamientos están cambiando la formación artística.

Northwestern ya ofrece un certificado en música e inteligencia artificial. En biología y neurociencias, estudiantes exploran cómo la IA modela procesos cerebrales o analiza grandes volúmenes de datos.

En filosofía y humanidades, la inteligencia artificial abre preguntas sobre creatividad, conciencia, ética y autoría. La educación se vuelve interdisciplinaria: músicos aprenden a programar, ingenieros estudian estética, psicólogos analizan algoritmos.

La inteligencia artificial está transformando la universidad más rápido que cualquier tecnología previa. Ya no es un campo técnico: es un lenguaje común entre disciplinas. Para estudiantes y docentes, el desafío es aprender a convivir con una herramienta que redefine profesiones, métodos de estudio y expectativas laborales.