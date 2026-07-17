Winter News volvió a ESPN para seguir de cerca toda la temporada de nieve

Un invierno que avanza de manera gradual en la temporada

A la espera de nevadas más importantes, la temporada continúa desarrollándose de forma progresiva en buena parte de los centros de esquí del país, que avanzan con aperturas parciales en función de las condiciones de nieve.

En Cerro Catedral permanecen habilitados el Play Park, en la base, y algunas pistas del Sector Centro.

La Hoya inauguró oficialmente la temporada y mantiene operativa su zona de aprendizaje, además de la telesilla Las Lengas para visitantes.

En Cerro Bayo, el primero en iniciar sus actividades este invierno, ya funciona aproximadamente el 50% de los medios de elevación, con nieve disponible desde la cota 1.500.

Por su parte, Chapelco, que comienza esta temporada bajo una nueva concesión, continúa ofreciendo actividades para peatones mientras espera mejores condiciones para ampliar la operación.

También Lago Hermoso, ubicado sobre el Camino de los Siete Lagos, ya recibe visitantes con el snowpark y dos pistas para principiantes habilitadas.

En Tierra del Fuego, tanto Martial como Cerro Castor continúan abiertos, aunque la operación sigue ajustándose a las condiciones que presenta la nieve tras las últimas precipitaciones.

En tanto, Caviahue decidió postergar el inicio de la temporada hasta que mejoren las condiciones.

En Mendoza, Las Leñas mantiene habilitado el sector para principiantes, mientras que El Azufre prevé comenzar sus actividades durante la próxima semana.

Entre los centros que lograron avanzar con una operación más amplia se destaca Laderas Cerro Perito Moreno, que se convirtió en una de las excepciones de este comienzo de temporada.

La nieve que todos esperan en la temporada

Las próximas jornadas podrían traer un cambio de escenario. Los modelos meteorológicos anticipan nevadas moderadas para los Andes del Sur durante la mitad de la semana.

En Ushuaia se esperan precipitaciones en forma de lluvia en los sectores más bajos y nevadas débiles en cotas intermedias, mientras que sobre los Andes Centrales podrían registrarse nevadas persistentes desde el martes.

Sin embargo, el comportamiento de la temporada viene mostrando una marcada variabilidad y los pronósticos continúan ajustándose día a día. Por eso, tanto los centros de esquí como quienes esperan su primera bajada del invierno siguen mirando al cielo con la misma expectativa: que llegue la nevada que termine de consolidar la temporada.

Winter News se emite todos los domingos a las 18:00 por ESPN 4, con un repaso semanal por la actualidad de la nieve, los centros de esquí y los principales destinos invernales.