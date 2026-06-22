El lavarropas es uno de los electrodomésticos que menos limpiamos, y esto es un error muy grave, ya que al estar en contacto con el agua, produce humedad y esto genera hongos y moho.
Usando papel de cocina y lavandina, aprendé a quitar el moho del lavarropas
Te explicamos un paso a paso muy sencillo para poder quitar el moho y los hongos del interior del lavarropas
La parte del lavarropas que más hongos y moho genera es la goma que está en la puerta. Cuando no retiramos esos hongos, los mismos pueden adherirse a la ropa que estamos lavando. Es por ello que a continuación te enseñaremos un truco para poder retirar ese moho usando simplemente papel de cocina y lavandina.
¿Cómo quitar el moho o los hongos del lavarropas?
Materiales
- Papel de cocina
- Lavandina
- Paño limpio
- Agua caliente
El primer paso es retirar la ropa o cualquier otra prenda que haya quedado en el interior del lavarropas. A continuación rocía toda la goma de la puerta con una buena cantidad de lavandina.
Te aconsejamos usar lavandina en gel, ya que es mucho más fácil de manipular y de que se quede fija en ciertos puntos de la goma. Una vez que toda la goma de la puerta del lavarropas esté cubierta con lavandina, apoya sobre la zona papel de cocina (al menos una dos o tres hojas). La idea es recubrir toda la goma con este papel de cocina y dejar actuar por al menos un par de horas. Lo mejor sería hacer este truco de limpieza por la noche antes de irte a dormir y dejarlo actuar hasta el día siguiente.
Una vez que hayan pasado varias horas, retira el papel de cocina con lavandina con mucho cuidado e intentando arrastrar el papel de cocina para quitar los restos de hongos y moho.
A continuación, usando un trapo húmedo, retira lo que haya quedado de lavandina en la goma. Te recomendamos poner el lavarropas a funcionar sin ropa para que el agua del lavado pueda quitar la lavandina que no pudiste retirar.