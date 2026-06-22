Usando papel de cocina y lavandina, aprendé a quitar el moho del lavarropas

Papel de cocina

Lavandina

Paño limpio

Agua caliente

Hay que controlar todos los meses que el lavarropas no esté acumulando hongos o moho.

El primer paso es retirar la ropa o cualquier otra prenda que haya quedado en el interior del lavarropas. A continuación rocía toda la goma de la puerta con una buena cantidad de lavandina.

Te aconsejamos usar lavandina en gel, ya que es mucho más fácil de manipular y de que se quede fija en ciertos puntos de la goma. Una vez que toda la goma de la puerta del lavarropas esté cubierta con lavandina, apoya sobre la zona papel de cocina (al menos una dos o tres hojas). La idea es recubrir toda la goma con este papel de cocina y dejar actuar por al menos un par de horas. Lo mejor sería hacer este truco de limpieza por la noche antes de irte a dormir y dejarlo actuar hasta el día siguiente.

View this post on Instagram

Una vez que hayan pasado varias horas, retira el papel de cocina con lavandina con mucho cuidado e intentando arrastrar el papel de cocina para quitar los restos de hongos y moho.

A continuación, usando un trapo húmedo, retira lo que haya quedado de lavandina en la goma. Te recomendamos poner el lavarropas a funcionar sin ropa para que el agua del lavado pueda quitar la lavandina que no pudiste retirar.