El Senado avaló a los nuevos legisladores: juran el jueves y estrenan banca en mayo

La Comisión Especial de Poderes habilitó este martes a los 19 senadores electos. Tras analizar su habilidad e idoneidad, dio el ok para que juren este jueves. El “nuevo” Senado comenzará a funcionar en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, día en el que se da inicio a las sesiones ordinarias del año.
Los senadores electos, que llegan para renovar la mitad de la Cámara Alta, cumplirán funciones durante el período legislativo 2026-2030.
El aval para su incorporación al Senado fue dado por la comisión formada por los senadores Beatriz Galiñares, Gustavo Soto, Félix González, Mauricio Sat y Natacha Eisenchlas. Este órgano garantiza la legitimidad de quienes ingresan a la Legislatura, velando que hayan cumplido con todos los requisitos constitucionales antes de la toma de posesión del cargo.
Quiénes son los nuevos senadores 2026
Los 19 senadores electos son: Patricia Sánchez; Lucas Fosco; Eduardo Martín; Evelin Giselle Pérez; María Pía Fanelli; Néstor Majul; Alejandra Gómez; Natalia Rabite; Martín Kerchner (reelecto); Macarena D’Ambrogio; Silvia Cornejo; Leonardo Yapur; Carolina Loparco y Jéssica Laferte (reelecta); Adriana Cano (reelecta), Luis Novillo, María Luz Llorens, Omar Parisi y Pedro Serra (reelecto).
La jura será este jueves 23 de abril, a las 10, en el recinto de sesiones de la Legislatura de Mendoza.
Cómo quedará el Senado después del 1 de mayo
El estreno de su banca como senadores será en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, día en el que el gobernador Alfredo Cornejo brindará el discurso anual de inicio de sesiones ordinarias.
El primer martes siguiente -5 de mayo- será la primera sesión del Senado con la nueva conformación.
Teniendo en cuenta la pertenencia política de cada uno de los senadores electos, el frente oficialista Cambia Mendoza conservará la mayoría en la cámara, ahora junto a los legisladores de La Libertad Avanza.
A los senadores con mandato vigente hasta 2027 - Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Walther Marcolini, Sergio Márquez, Natacha Eisenchlas, David Saéz, María Laura Sainz, Oscar Sevilla y Gustavo Soto-, se sumarán Sánchez, Fosco, Martín, Pérez, Fanelli, Majul, Gómez, Rabite, Kerchner (reelecto), D’Ambrogio, Cornejo, Yapur, Loparco y Laferte (reelecta).
El bloque Justicialista tendrá 7 bancas en el Senado: las de Félix González y Mauricio Sat, que tienen mandato hasta 2027, más las de Cano (reelecta), Novillo, Llorens, Parisi y Serra (reelecto).
En tanto que, por La Unión Mendocina seguirán en el Senado Flavia Manoni, Ariel Pringles, Marcos Quattrini y Martín Rostand; y en monobloques seguirán Armando Magistretti (PD – LLA), Dugar Chappel (Partido Verde) y Duilio Pezzutti (Podemos – Encuentro Peronista).