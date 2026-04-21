El Senado avaló a los nuevos legisladores: juran el jueves y estrenan banca en mayo

senado senadores legislatura La Comisión Especial de Poderes del Senado habilitó a los senadores electos, que asumirán el jueves. Foto: Legislatura de Mendoza

Quiénes son los nuevos senadores 2026

Los 19 senadores electos son: Patricia Sánchez; Lucas Fosco; Eduardo Martín; Evelin Giselle Pérez; María Pía Fanelli; Néstor Majul; Alejandra Gómez; Natalia Rabite; Martín Kerchner (reelecto); Macarena D’Ambrogio; Silvia Cornejo; Leonardo Yapur; Carolina Loparco y Jéssica Laferte (reelecta); Adriana Cano (reelecta), Luis Novillo, María Luz Llorens, Omar Parisi y Pedro Serra (reelecto).

La jura será este jueves 23 de abril, a las 10, en el recinto de sesiones de la Legislatura de Mendoza.

martin kerchner senado legislatura Martín Kerchner es uno de los senadores actuales que conservará su banca tras el 1 de mayo.

Cómo quedará el Senado después del 1 de mayo

El estreno de su banca como senadores será en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, día en el que el gobernador Alfredo Cornejo brindará el discurso anual de inicio de sesiones ordinarias.

El primer martes siguiente -5 de mayo- será la primera sesión del Senado con la nueva conformación.

Teniendo en cuenta la pertenencia política de cada uno de los senadores electos, el frente oficialista Cambia Mendoza conservará la mayoría en la cámara, ahora junto a los legisladores de La Libertad Avanza.

A los senadores con mandato vigente hasta 2027 - Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Walther Marcolini, Sergio Márquez, Natacha Eisenchlas, David Saéz, María Laura Sainz, Oscar Sevilla y Gustavo Soto-, se sumarán Sánchez, Fosco, Martín, Pérez, Fanelli, Majul, Gómez, Rabite, Kerchner (reelecto), D’Ambrogio, Cornejo, Yapur, Loparco y Laferte (reelecta).

El bloque Justicialista tendrá 7 bancas en el Senado: las de Félix González y Mauricio Sat, que tienen mandato hasta 2027, más las de Cano (reelecta), Novillo, Llorens, Parisi y Serra (reelecto).

omar parisi senadores senado legislatura Omar Parisi se suma al Senado por la oposición.

En tanto que, por La Unión Mendocina seguirán en el Senado Flavia Manoni, Ariel Pringles, Marcos Quattrini y Martín Rostand; y en monobloques seguirán Armando Magistretti (PD – LLA), Dugar Chappel (Partido Verde) y Duilio Pezzutti (Podemos – Encuentro Peronista).