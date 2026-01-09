Cuáles son los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según las predicciones de la numerología

Quienes buscan renovar las energías que los rodean deberán acudir a las predicciones de la numerología. Esta disciplina nos dice que existe una combinación de números de la suerte para cada uno de los signos del zodíaco que actuarán como un talismán de la fortuna. Estas cifras se renuevan a diario y a continuación conocerás las correspondientes al 9 de enero.
La numerología es una disciplina que carece de resultados empíricos y pone énfasis en la energía que tiene cada número. Para llegar con precisión a todas las personas, acude a una de sus ramas. Esta analiza el posicionamiento de los astros y le brinda a cada uno de los signos del zodiaco una combinación de seis números de la suerte. Al ser una serie de dígitos única, solamente tienen validez por un día.
Conocé los números de la suerte del 9 de enero de 2026
- Aries: 08, 10, 22, 37, 49, 51
- Tauro: 01, 15, 24, 32, 47, 50
- Géminis: 02, 13, 29, 36, 42, 55
- Cáncer: 13, 20, 37, 40, 48, 51
- Leo: 07, 16, 25, 33, 49, 57
- Virgo: 05, 17, 21, 38, 44, 51
- Libra: 02, 22, 36, 40, 44, 55
- Escorpio: 06, 12, 28, 41, 53, 58
- Sagitario: 09, 22, 31, 43, 54, 59
- Capricornio: 10, 23, 30, 39, 48, 55
- Acuario: 04, 18, 26, 35, 45, 56
- Piscis: 03, 19, 27, 34, 46, 52
¿Cómo utilizar los números de la suerte?
Para la numerología, existen distintos métodos para poner en práctica los números de la suerte. Entre los más efectivos radica la posibilidad de escribir los dígitos de la fortuna en una hoja de papel y colocarla en un lugar visible del hogar, como un centro de mesa o la puerta de la heladera (apoyada con un imán).
Frase motivacional del día
Donde hay familia, hay amor sin condiciones.