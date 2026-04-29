Llegó borracho y drogado, discutió con su suegra por dinero y le prendió fuego la casa

Fuego en la casa, pérdidas totales y un grave antecedente

Una vez que las mujeres y el niño estuvieron fuera de peligro, el agresor ingresó al dormitorio que compartía con su pareja y prendió fuego un colchón. Las llamas se propagaron con velocidad, alcanzando muebles, ropa y documentación, lo que resultó en la destrucción completa del interior de la pieza. "Podríamos haber salido lastimados", lamentó Cari, quien agradeció haber podido salvar su vida y la de su familia a pesar de perder todos sus bienes materiales, según publica Diario El Tribuno de Salta.

Tras el ataque, efectivos policiales procedieron a la detención del agresor quien ya contaba con antecedentes penales por haber apuñalado a un vecino anteriormente. El joven quedó bajo custodia policial y a disposición de la Justicia para responder por el incendio y la agresión.

Esposado.jpg El agresor fue detenido y puesto a disposición de la justicia. Imagen ilustrativa.

Ante la gravedad del siniestro, el municipio de Campo Santo confirmó que brindará apoyo social a las víctimas. Nicanor Terraza, delegado municipal de Cobos, anunció que este lunes se entregará mercadería, camas y colchones a la familia damnificada.

Asimismo, el equipo municipal trabajará en las reformas estructurales necesarias para que la casa dañada vuelva a ser habitable a la brevedad.