Un domingo que debía ser tranquilo se transformó en pesadilla para una familia de la localidad de Campo Santo, provincia de Salta. Es que en el barrio Lucio Cornejo del paraje Cobos, un joven identificado como Fernando Z., de 26 años, que estaba borracho, le prendió fuego la casa a su suegra luego de que se le negara una suma de dinero tras una fuerte discusión.
Llegó borracho y drogado, discutió con su suegra por dinero y le prendió fuego la casa
El agresor borracho de 26 años irrumpió en la casa para exigir dinero. Al no obtenerlo, golpeó a su pareja y prendió fuego una habitación. Pérdidas totales
Según el estremecedor relato de su pareja, el hombre llegó al domicilio en estado de ebriedad y bajo el efecto de otras sustancias. El conflicto comenzó cuando el hombre exigió dinero que estaba reservado para costear una intervención quirúrgica. Ante la negativa, el sujeto reaccionó con violencia física contra la mujer. La madre de la víctima intervino para defenderla, lo que permitió que ambas, junto al hijo pequeño de la pareja, lograran escapar de la casa antes de que la situación pasara a mayores.
Fuego en la casa, pérdidas totales y un grave antecedente
Una vez que las mujeres y el niño estuvieron fuera de peligro, el agresor ingresó al dormitorio que compartía con su pareja y prendió fuego un colchón. Las llamas se propagaron con velocidad, alcanzando muebles, ropa y documentación, lo que resultó en la destrucción completa del interior de la pieza. "Podríamos haber salido lastimados", lamentó Cari, quien agradeció haber podido salvar su vida y la de su familia a pesar de perder todos sus bienes materiales, según publica Diario El Tribuno de Salta.
Tras el ataque, efectivos policiales procedieron a la detención del agresor quien ya contaba con antecedentes penales por haber apuñalado a un vecino anteriormente. El joven quedó bajo custodia policial y a disposición de la Justicia para responder por el incendio y la agresión.
Ante la gravedad del siniestro, el municipio de Campo Santo confirmó que brindará apoyo social a las víctimas. Nicanor Terraza, delegado municipal de Cobos, anunció que este lunes se entregará mercadería, camas y colchones a la familia damnificada.
Asimismo, el equipo municipal trabajará en las reformas estructurales necesarias para que la casa dañada vuelva a ser habitable a la brevedad.