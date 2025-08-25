Vuela el dólar: los bancos confirmaron el precio que tendrá este martes 26 de agosto cuando empiecen las operaciones

Los bancos le confirmaron al Banco Central el precio del dólar en el inicio de las operaciones bancarias de martes 26 de agosto, luego de que en el primer día de la semana la moneda norteamericana tuviera una fuerte suba.
Hace unas semanas, el dólar oficial llegó al record de $1.375 y luego bajó hasta los $1.310. Pero en el inicio de esta semana, tuvo un fuerte aumento en su precio y llegó a posicionarse muy cerca de su valor más alto.
Este lunes, el precio del dólar arrancó a $1.335 y este martes, los bancos confirmaron que su cotización estará muy por encima. De hecho, el Banco Nación, que sirve como referencia al resto, lo tendrá a $1.370.
Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este martes 26 de agosto:
Una de las inversiones más populares que ofrecen los bancos, y con mucho éxito, es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.
El plazo fijo en dólares se ha convertido en una de las más populares después de la eliminación del cepo cambiario, ya que todos los bancos subieron la tasa de rendimiento y algunos la multiplicaron hasta por cinco.
Además del plazo fijo en dólares, algunos bancos se encuentran ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. No obstante, la tasa de rendimiento es menor.