El Banco Nación confirmó el precio del dólar de este lunes 25 de agosto cuando abran las operaciones cambiarias

En tanto, el resto de las entidades bancarias venderán el dólar al siguiente precio en el primer día de la semana:

Banco Nación: $1.335

Banco Galicia: $1.335

Banco ICBC: $1.347

Banco BBVA: $1.335

Banco Supervielle: $1.344

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.340

Banco Patagonia: $1.335

Banco Hipotecario: $1.350

Banco Santander: $1.335

Brubank: $1.335

Banco Credicoop: $1.335

Banco Macro: $1.345

Banco Piano: $1.335

A cuándo se venderá el dólar blue este lunes 25 de agosto

En tanto, las cuevas virtuales también ya fijaron su precio para el valor del dólar blue. Este, durante casi toda la semana, mantuvo su precio por encima del oficial, pero sobre el final de la semana cambió su tendencia y este lunes 25 de agosto se venderá a un precio de $1.320.

dolares (14)

Opciones para hacer con los dólares en el banco

Entre las inversiones más populares en todos los bancos es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

Junto con el plazo fijo en dólares, algunos bancos están ofreciendo cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. Estas pagan un porcentaje menor de ganancia, aunque se puede sacar el dinero en cualquier momento, lo que resulta un punto muy a favor de aquellos ahorristas que optan por esta posibilidad.