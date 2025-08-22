El dólar oficial y el blue cerraron la semana financiera con un aumento

cotizacion del dolar El dólar blue subió este viernes 5 pesos en las cuevas de la city mendocina. Foto: archivo

El promedio del dólar y el resto de las cotizaciones financieras

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó pasado el mediodía de este viernes a $1.337,231 para la punta vendedora, de acuerdo a los datos que brinda el Banco Central.

La mayor cotización se alcanzó en algunas entidades bancarias a $1.347.

El dólar mayorista se posicionó en $1.321, lo que representó un alza de apenas el 0,3%.

En relación a la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP sumó 0,5% a su valor y alcanzó los $1.328,30. En tanto que el Contado con Liquidación (CCL) también marcó un ascenso similar -del 0,6%- y tocó los $1.331,65.

El dólar tarjeta, con los impuestos incluidos, quedó en $1.703.