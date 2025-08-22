Inicio Economía Dólar
Mercado cambiario

El dólar oficial y el blue cerraron la semana financiera con un aumento

El dólar oficial registró un incremento por tercera jornada consecutiva. En tanto que el blue subió 5 pesos después de dos días de mantenerse estable

El dólar oficial se vendió este viernes a $1.335 en el Banco Nación.

Por tercer día consecutivo, la cotización del dólar oficial terminó con un aumento -esta vez de de 10 pesos- en el cierre de la semana financiera. El blue se despertó y también finalizó la jornada con un incremento en relación a las últimas 24 horas.

En el caso del dólar oficial, se ofreció a $1.295 para la compra y $1.335 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

Después de dos días con de aparente calma, el dólar blue registró un incremento de 5 pesos y se ubicó en $1.325 para la compra y $1.349 para la venta en las cuevas de la city mendocina (una suba de 1,92% en la jornada), cuatro pesos más que en la plaza de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

El dólar blue subió este viernes 5 pesos en las cuevas de la city mendocina.

El promedio del dólar y el resto de las cotizaciones financieras

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó pasado el mediodía de este viernes a $1.337,231 para la punta vendedora, de acuerdo a los datos que brinda el Banco Central.

La mayor cotización se alcanzó en algunas entidades bancarias a $1.347.

El dólar mayorista se posicionó en $1.321, lo que representó un alza de apenas el 0,3%.

En relación a la cotización de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP sumó 0,5% a su valor y alcanzó los $1.328,30. En tanto que el Contado con Liquidación (CCL) también marcó un ascenso similar -del 0,6%- y tocó los $1.331,65.

El dólar tarjeta, con los impuestos incluidos, quedó en $1.703.

