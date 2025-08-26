Inicio Economía Dólar
Cotizaciones

Confirmado el precio del dólar en los bancos este miércoles 27 de agosto cuando abran las operaciones

Los bancos le dieron a conocer al Banco Central cuál será el precio con el que se comenzará a vender el dólar este miércoles 27 de agosto

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
A cuánto se venderá el dólar en cada banco este miércoles 27 de agosto

A cuánto se venderá el dólar en cada banco este miércoles 27 de agosto

Los bancos más importantes le confirmaron al Banco Central cuál será el precio del dólar en el inicio de las operaciones bancarias de miércoles 27 de agosto, luego de que en el primer día de la semana la moneda norteamericana tuviera una fuerte suba.

Hace unas semanas, el dólar oficial llegó al record de $1.375 y luego bajó hasta los $1.310. Pero en el inicio de esta semana llegó a posicionarse muy cerca de su valor más alto desde que se eliminó el cepo cambiario.

Este lunes, el precio del dólar arrancó a $1.335 y creció hasta los $1.370, para estabilizarse el martes sobre ese valor. De hecho, este miércoles, el Banco Nación, que sirve como referencia al resto, lo tendrá a ese valor.

banco nacion, precio del dolar.jpg
El Banco Naci&oacute;n vender&aacute; el d&oacute;lar a $1.370 este mi&eacute;rcoles 27 de agosto

El Banco Nación venderá el dólar a $1.370 este miércoles 27 de agosto

Precio del dólar en cada banco este miércoles 27 de agosto

Según los datos confirmados por cada entidad bancaria al Banco Central, los precios de venta de dólares, en el momento de la apertura de las operaciones cambiarias, serán los siguientes para este miércoles 27 de agosto:

  • Banco Nación: $1.370
  • Banco Galicia: $1.380
  • Banco ICBC: $1.377
  • Banco BBVA: $1.380
  • Banco Supervielle: $1.381
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.380
  • Banco Patagonia: $1.370
  • Banco Hipotecario: $1.370
  • Banco Santander: $1.375
  • Brubank: $1.372
  • Banco Credicoop: $1.375
  • Banco Macro: $1.379
  • Banco Piano: $1.365
dolar, precio del dolar
El d&oacute;lar tuvo una fuerte suba en su precio durante esta semana

El dólar tuvo una fuerte suba en su precio durante esta semana

Opciones para invertir dólares sin riesgos

Una de las herramientas de inversión más populares que ofrecen los bancos, y con mucho éxito, es el plazo fijo en dólares. Con esta operación, las entidades buscan que los ahorristas que compran monera norteamericana, no saquen los billetes, sino que lo dejen dentro del circuito bancario.

El plazo fijo en dólares se convirtió en una de las inversiones más populares después de la eliminación del cepo cambiario, ya que todos los bancos subieron la tasa de rendimiento y algunos la multiplicaron hasta por cinco.

Además del plazo fijo en dólares, algunos bancos también ofrecen cajas de ahorro remuneradas. Es decir, cuentas que generan intereses por el solo hecho de tener dinero depositado. No obstante, la tasa de rendimiento es menor.

Temas relacionados:

Te puede interesar