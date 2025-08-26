Cuánto se puede ganar con un plazo fijo en dólares

Cuánto se puede ganar con un plazo fijo en dólares

El Dolares se ha convertido, desde que se eliminó el cepo cambiario, en una de las inversiones más seductoras que ofrecen los bancos a todos sus ahorristas.

Esto se nota en la tasa de interés que aplican los bancos para cada plazo fijo en dólares, que antes de la eliminación del cepo cambiario era, como máximo, del 0,50%, mientras que en la actualidad, se estira hasta llegar al 2,50% en depósitos a 30 días.

Incluso, este porcentaje de ganancia aumenta cuando también sube el lapso de tiempo del depósito bancario.

Los bancos renovaron la tasa de interés de cada plazo fijo en dólares

Cuánto se gana con un plazo fijo en dólares en 30 días

Plazo fijo en dólares: cuánto paga cada banco

Según los porcentajes de rendimiento que ofrece cada banco, estas son las ganancias que paga cada entidad para el plazo fijo en dólares a 30 días:

  • Banco BBVA: 1,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Ciudad: 0,10% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia: 2,40% de tasa de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Nación: 2,50% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Galicia Más: 2,40% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Patagonia: 1,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Santander: 0,05% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Hipotecario: 0,25% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
  • Banco Macro: 1,75% de interés anual para cada plazo fijo a 30 días
Los bancos han mejorado la tasa de interés del plazo fijo en dólares

Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 5.000 dólares

En el caso de que una persona tuviera 5.000 dólares y los invirtiera en el Banco Nación, al cabo de 30 días habrá ganado un total de 10,27 dólares. No obstante, no es la única opción.

Esto se debe a que el Banco Nación y otras entidades, además de ofrecer el plazo fijo en dólares, también brindan el servicio de poder comprar acciones o bonos o de poseer cuentas remuneradas. Estas últimas tienen un interés menor al del plazo fijo, pero permiten la disponibilidad del dinero en cualquier momento.

