La madre de Cristian Guardati hoy, con más de 80 años a cuestas

La conversación es un reencuentro. Pasan los años pero, jamás lo dude, amigo lector: la madre de Cristian Guardati sigue buscándolo con la misma enjundia y fortaleza de 1992, cuando advirtió, aquella mañana del 24 de mayo, que su hijo no había regresado del baile en la escuela Anatasi del barrio La Estanzuela y salió a preguntar por él y todos los caminos la condujeron hacia la responsabilidad policial.

Luego, la denuncia en la comisaría Séptima, frente a la plaza departamental. Más tarde, el derrotero en la Justicia. Las audiencias. La comisión ad hoc. Varias excavaciones en tumbas de cementerio. Y la sentencia favorable de la Comisión Interamericana de DDHH no menguó su sed de justicia; tampoco la incertidumbre. Luego, repetidos cambios de jueces y de fiscales. Al fin los detenidos, pero luego imputados y finalmente liberados. Pero de Cristian Guardati, nada de nada.

El caso salió de la Justicia provincial y en 2017 pasó al fuero federal. Y ahí se potenció la esperanza de Hilda.

- A mi hijo voy a seguir buscándolo mientras tenga vida -sentencia la madre de Cristian Guardati-. Ojalá que esta nueva etapa de la investigación nos muestre la verdad y los detenidos digan qué pasó con mi hijo.

Hilda Lavizzari, la madre de Cristian Guardati, desaparecido en Mza en 1992. Fotos de Cristian Lozano (8).jpeg La madre del desaparecido en democracia Cristian Guardati. Fotos: Cristian Lozano Foto: UNO / Cristián Lozano

- Usted jamás declinó en buscar la verdad...

- Jamás. Y siempre esperando y esperando, como las familias de Garrido y Baigorria -desaparecidos a manos de policías en el Parque San Martín, frente a la Escuela Hogar Eva Perón, en 1990, también en democracia.

Aquella madrugada aciaga, Cristian Guardati tenía 21 años. Hoy, tendría 53.

- Todo esto comenzó cuando esa persona lo detuvo -dice Hilda Lavizzari volviendo el tiempo atrás-. A mi hijo lo perdí por culpa de esa persona. Usted, que conoce el caso, sabe perfectamente cuántos jueces pasaron pero ninguno me dio una respuesta concreta sobre qué pasó con mi hijo.

La madre de Cristian Guardati y su incertidumbre

La voz de Hilda Lavizzari se vuelve por momentos una vocecita pero sus palabras son tan potentes como el trueno.

- ¿Cómo podría definir estos 32 años?

- Una incertidumbre total porque aunque yo seguí andando me mataron junto con mi hijo. Antes de morirme, quiero encontrar la verdad. No quiero que me pase como a los padres de Garrido y de Baigorria, que murieron sin saber la verdad de porqué los desaparecieron y qué hicieron con ellos hace casi 35 años.

- ¿Sueña con su hijo?

- Muchas veces... Sueño que llega de visita; muchas veces siento su presencia al lado mío. No sé si es mi ilusión de madre o qué, pero siento que me acompaña a todos lados.

Cristian Guardati era el mayor de los dos hijos de Hilda Lavizzari. El segundo fue Marco Antonio, a quien la madre le pagó los estudios de médico con la indemnización que la Corte Interamericana obligó a pagar al Estado Argentino a fines de los '90 por tratarse de un caso de desaparición a manos de policías de Mendoza.

Hilda Lavizzari, la madre de Cristian Guardati, desaparecido en Mza en 1992. Fotos de Cristian Lozano (11).jpeg Cristian Guardati en un retrato de juventud y su madre, que no deja de buscarlo. Foto: UNO / Cristián Lozano

- ¿Qué futuro había planeado Cristian para el resto de su vida?

- Iba a ser maestro mayor de obras.

Hilda Lavizzari siempre sale sola en las fotos. Por el padre de Cristian Guardati siempre ausente, ella ha transitado este calvario en soledad

- ¿Qué significó para usted que el caso de su hijo pasara ser investigado por la Justicia Federal?

- Me ilusioné más que otras veces. Ahora siento que en esta etapa se va a saber la verdad, que es lo que quiero y necesito como madre. Que me digan dónde está mi hijo, que me lo entreguen.

- ¿Y ahora que hubo ex policías detenidos?

- Es muy importante que declaren ante la Justicia y digan de una vez por todas qué pasó con mi hijo y qué hicieron con él. Sobre todo el que lo detuvo aquella madrugada porque ahí empezó todo este problema tan grave.

- ¿Sintió en todos estos años que la Justicia provincial favoreció a los policías implicados por el hecho de ser policías?

- Siempre pensé eso, que los favorecieron no involucrándolos contra todo lo que dijeron los testigos y la comisión ad hoc de abogados. Quiero agradecer siempre el trabajo del doctor Carlos Varela Álvarez y su equipo. Han sido un pilar para ayudarme en esta búsqueda.

Hilda Lavizzari, la madre de Cristian Guardati, desaparecido en Mza en 1992. Fotos de Cristian Lozano (7).jpeg Carlos Varela Álvarez, abogado de la madre de Cristian Guardati. Foto: UNO / Cristián Lozano

- ¿Qué ha sido de su vida durante todos estos años?

- Siempre he trabajado a pesar de los achaques y las enfermedades, graves en algunos casos. Modista y peluquera pero ya no, porque sufrí operaciones de cadera por una caída.