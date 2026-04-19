Un hombre de 60 años, identificado como Christopher Phillips, ha admitido ante la justicia un acto que tan aterrador como sorprendente: mantuvo el cuerpo de su madre oculto en un freezer para no perder los beneficios económicos de su jubilación.
Macabro hallazgo: congeló el cuerpo de su madre durante años para cobrar la jubilación
Ante el terrorífico hallazgo, el hombre confesó haber realizado retiros de dinero sistemáticos. El caso que sacude a Europa
Como no puede ser de otra manera, ahora el pequeño poblado de Porthcawl, en Gales, se encuentra sumido en la incredulidad tras revelarse uno de los casos policiales más perturbadores de los últimos años en Europa.
Congeló el cuerpo de su madre para seguir cobrando la jubilación
La investigación comenzó de la manera más rutinaria posible. La médica de cabecera de la mujer, que tenía 89 años al momento de su desaparición de la vida pública, dio la voz de alarma tras meses de no poder contactarla para controles de salud.
Ante la falta de respuestas, la policía de Gales del Sur se presentó en el domicilio para realizar un control de bienestar, pero lo que encontraron pasó todo tipo de límites.
En el interior de un freezer, yacía el cuerpo de la anciana. Según las primeras pericias forenses, se estima que la muerte ocurrió en algún momento de 2023, lo que implica que el hombre convivió con los restos de su madre congelados durante casi dos años.
2 de junio: la fecha de sentencia
Tras ser detenido, Phillips no solo admitió haber ocultado el fallecimiento, sino que confesó el motivo detrás de su accionar: seguir cobrando la pensión de la mujer. Además, declaró haber realizado retiros sistemáticos de dinero de la cuenta bancaria de la víctima.
Actualmente, el hombre enfrenta cargos por fraude y por impedir el entierro legal de un cadáver. Aunque la causa exacta de la muerte de la anciana no ha podido ser determinada con total precisión, se sabe que la condena tendrá lugar el próimo 2 de junio, donde se espera una sanción ejemplificadora.