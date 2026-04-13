Violento almuerzo en Jujuy: golpeó a su suegro durante una discusión, agredió a su esposa y se dio a la fuga

dar un golpe

La jornada de violencia se inició en la vivienda de los padres de la mujer, donde la pareja había acudido como invitada. Durante la comida, el hombre mantuvo una acalorada discusión con su suegro por motivos que aún se investigan.

Debido al clima de hostilidad generado, la pareja decidió retirarse del lugar. Sin embargo, lejos de calmarse, la tensión se trasladó a su hogar, donde el hombre comenzó a recriminarle a la mujer las actitudes de su padre, transformando el reclamo en una agresión física desmedida.

El hombre agredió a su pareja y se dio a la fuga tras el golpe

Según los reportes policiales, el sujeto atacó a su pareja con golpes de puño en el rostro y diferentes partes del cuerpo.

En medio del forcejeo, la empujó violentamente, haciendo que ella golpeara su cabeza contra el filo de una ventana, lo que le provocó un corte profundo en el cuero cabelludo.

Tras amenazarla de muerte, el agresor huyó antes de la llegada de los efectivos de la Seccional 35°. La víctima fue asistida por médicos y trasladada al hospital "Guillermo Páterson" de la localidad de Jujuy para recibir curaciones, mientras la justicia jujeña continúa la búsqueda intensa del hombre implicado.