La violencia en las escuelas parece no tener fin y ahora se volvió viral un caso ocurrido en la vecina provincia de San Juan. Allí dos estudiantes agarraron a los golpes en plena vía pública.
Dos alumnas de San Juan se pelearon en la calle y el video se hizo viral
Se viralizó en las redes sociales el video de una pelea entre dos alumnas de San Juan en plena calle
¿Dónde ocurrió la pelea entre estudiantes?
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Escuela Manuel Belgrano, donde alumnas que vestían uniforme escolar se habrían reunido tras salir de una clase de Computación. Si bien el hecho ocurrió el pasado martes 7 de abril por la tarde, recién en las últimas horas se viralizó en las redes sociales.
Gran parte de la pelea fue registrada con un teléfono celular y lejos de intervenir, varias adolescentes alentaron la pelea. En las imágenes difundidas se puede ver a ambas adolescentes agrediéndose físicamente, tomándose del cabello, golpeándose y cayendo al suelo mientras continúan el forcejeo.
Incluso se puede escuchar en el video que, en medio de la pelea, una de ellas pide que la suelten, mientras la otra la mantiene reducida. Además, se escuchan frases como "pegale contra la reja" y "metele una patada", además de reacciones que celebran los golpes.
La filmación finaliza cuando una mujer adulta interviene al advertir la situación y reprende a las jóvenes con la frase "ustedes no aprenden", y esto sugiere que no sería la primera vez que ocurre un episodio de estas características entre ambas estudiantes.
Mientras tanto las redes sociales se han llenado de comentarios de todo tipo tras las viralización de este video. "Expulsión del colegio a todos los que estuvieron por que son parte de la pelea unos arengan y otros filman", asegura un usuario de Facebook.
"Voy a seguir pensando lo mismo y el idiota o Los idiotas que se ponen a grabar un videíto viendo a las personas que se pelean no intervienen para nada son esas personas o quienes hay que atacar no hay video no hay difusión de esto no hay difusión de esto no se hacen famosos no tienen fama no tienen poder y vuelven a ser normales hay que pararlo a violencia desde todas las aristas y una de estas es el grupo de personas que se congrega alrededor de estas luchadoras para ganar espacio y fuerza en la manada", escribió en Facebook otra persona indignada y sorprendida con la situación.