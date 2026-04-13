Dos alumnas de San Juan se pelearon en la calle y el video se hizo viral

Embed - Lv1Radio Colon on Instagram: "Un preocupante episodio de convivencia escolar tuvo lugar este martes en la Escuela Manuel Belgrano. Según testimonios, una alumna habría proferido amenazas contra sus compañeras a la salida de la clase de computación durante el turno tarde. El conflicto, originado aparentemente por cuestiones de índole personal, ha generado inquietud entre los padres y la comunidad educativa." View this post on Instagram

Incluso se puede escuchar en el video que, en medio de la pelea, una de ellas pide que la suelten, mientras la otra la mantiene reducida. Además, se escuchan frases como "pegale contra la reja" y "metele una patada", además de reacciones que celebran los golpes.

Pelea estudiantes San Juan Alumnas de San Juan a los golpes. Captura del video

La filmación finaliza cuando una mujer adulta interviene al advertir la situación y reprende a las jóvenes con la frase "ustedes no aprenden", y esto sugiere que no sería la primera vez que ocurre un episodio de estas características entre ambas estudiantes.

Mientras tanto las redes sociales se han llenado de comentarios de todo tipo tras las viralización de este video. "Expulsión del colegio a todos los que estuvieron por que son parte de la pelea unos arengan y otros filman", asegura un usuario de Facebook.

"Voy a seguir pensando lo mismo y el idiota o Los idiotas que se ponen a grabar un videíto viendo a las personas que se pelean no intervienen para nada son esas personas o quienes hay que atacar no hay video no hay difusión de esto no hay difusión de esto no se hacen famosos no tienen fama no tienen poder y vuelven a ser normales hay que pararlo a violencia desde todas las aristas y una de estas es el grupo de personas que se congrega alrededor de estas luchadoras para ganar espacio y fuerza en la manada", escribió en Facebook otra persona indignada y sorprendida con la situación.