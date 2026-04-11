Por qué existe un lugar llamado "Agua Hedionda" en San Juan y a qué se debe ese llamativo nombre

En el mapa de América Latina existen ciudades con nombres sorprendentes, pero uno de los más curiosos es "Agua Hedionda", una pequeña localidad ubicada en Argentina. Su denominación llama la atención de quienes escuchan mencionar su nombre porque genera un poco de risa e intriga.
Cuando se trata de recorrer Argentina ya sea físicamente o de vista, muchas cosas suelen llamar la atención. No solo va en su historia, en su origen ni en sus pueblos, sino también en el nombre que identifica a ciertos lugares, algunos graciosos, otros llamativos, otros basados en leyendas y por lo que en realidad tuvo que pasar para que cargue con esa denominación.
En este caso, el país es testigo de una curiosidad única cuyo protagonista es la provincia de San Juan, con una localidad que no pasa desapercibida por su nombre: Agua Hedionda, cuya denominación tiene una historia mucho más simple y significativa más allá de lo que muchos imaginan y consideran vulgar o chistoso.
"Agua Hedionda": a qué se debe el nombre de esta localidad sanjuanina
Agua Hedionda es el curioso nombre de una localidad ubicada a 29 kilómetros de Jáchal, en la provincia de San Juan. Pese a la descripción que no aparenta ser nada agradable, para sus habitantes el nombre no condice con lo hermoso que es el paisaje del lugar.
¿Pero por qué alguien tuvo la idea de caracterizar al lugar de esa forma? Hay una explicación muy lógica que probablemente sea la respuesta a la pregunta.
El término “hedionda” proviene de “hedor”, un olor fuerte o intenso. En este caso, hace referencia a aguas con un olor particular, generalmente causado por la presencia de minerales como el azufre y casualmente San Juan posee una vertiente de agua con los mismos elementos donde el olor que se desprende en las termas se huele a kilómetros.
Este tipo de aguas suelen tener olor a “huevo podrido” de cierta forma, porque provienen de napas subterráneas ricas en minerales que son comunes en zonas geológicamente activas.