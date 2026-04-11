Por qué existe un lugar llamado "Agua Hedionda" en San Juan y a qué se debe ese llamativo nombre

"Agua Hedionda": a qué se debe el nombre de esta localidad sanjuanina

Agua Hedionda es el curioso nombre de una localidad ubicada a 29 kilómetros de Jáchal, en la provincia de San Juan. Pese a la descripción que no aparenta ser nada agradable, para sus habitantes el nombre no condice con lo hermoso que es el paisaje del lugar.

¿Pero por qué alguien tuvo la idea de caracterizar al lugar de esa forma? Hay una explicación muy lógica que probablemente sea la respuesta a la pregunta.

agua hedionda en san juan (2) El nombre se debe al olor de las aguas termales de la zona.

El término “hedionda” proviene de “hedor”, un olor fuerte o intenso. En este caso, hace referencia a aguas con un olor particular, generalmente causado por la presencia de minerales como el azufre y casualmente San Juan posee una vertiente de agua con los mismos elementos donde el olor que se desprende en las termas se huele a kilómetros.

Este tipo de aguas suelen tener olor a “huevo podrido” de cierta forma, porque provienen de napas subterráneas ricas en minerales que son comunes en zonas geológicamente activas.