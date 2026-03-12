Una pelea entre dos alumnas generó un ataque en una escuela con botellazos y disparos con un rifle de aire comprimido.

El medio local Pilar al día, informó que en un determinado momento, los agresores comenzaron a tirar piedras y botellas hacia el interior de la escuela, incluso cuando había alumnos en hora de clase.

Mientras que los testigos aseguran que uno de los involucrados en el ataque apareció con un rifle de aire comprimido y disparó varias veces hacia el interior. El video que momentos después se viralizó en redes sociales, muestra el impactante momento que vivió durante el conflicto.

“Dos hombres comenzaron a disparar afuera del establecimiento e incluso hacia el patio de la escuela", contó el familiar de un alumnos en declaraciones a Pilar de todos. Y agregó: “En ese momento también tres chicas y un joven empezaron a tirar botellas dentro de la escuela, generando pánico entre los alumnos y docentes”,

Mientras que la madre de una alumna de esa escuela aseguró que el grupo de atacantes pertenece a familias de la zona que ya tuvieron conflictos previos, y que fueron denunciados en su momentos, pero la situación no ha cambiado.

Ataque escuela pelea

La agresión genberó una profunda indignación entre las familias de los alumnos que aseguraron que desde la institución no habrían informado oficialmente lo sucedido a los padres y ante esa situación, reclamaron por mayores medidas de seguridad en la zona.

“Los vecinos y la comunidad educativa venimos denunciando desde hace años a una familia que constantemente genera peleas, agresiones y problemas tanto en la primaria como en el secundario”, aseguró uno de los padres.

En ese sentido, el hombre destacó que "lo grave es que no se toman medidas y la policía no actúa como corresponde. Pedimos urgentemente a las autoridades que pongan seguridad en la escuela y que se tomen medidas para proteger a los estudiantes y docentes”.