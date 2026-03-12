Momentos de pánico y preocupación se vivieron en una escuela primaria, donde un grupo de personas protagonizó un ataque con botellazos y disparos con un rifle de aire comprimido en medio de una violenta pelea que se había generado entre dos alumnas y derivó en un enfrentamiento en el que participaron algunos mayores.
Una pelea entre dos alumnas generó un ataque en una escuela con botellazos y disparos con un rifle de aire comprimido
Una pelea entre dos alumnas derivo en un enfrentamiento en una escuela con botellazos y disparos con un rifle de aire comprimido en donde participaron algunos mayores
El lamentable incidente se originó el martes por la tarde a la Escuela de Educación Primaria Nº40 “Hermanos Latinoamericano”, de la localidad de Agustoni, en Pilar, y de acuerdo a la denuncia de los vecinos, el ataque involucro a varias personas y quedó registrado en un video.
De acuerdo al relato de familiares de los alumnos, un grupo de personas que se encontraba frente al establecimiento primario aparentemente mantuvieron una pelea con algunos de los estudiantes y el enfrentamiento se trasladó al patio del colegio, donde ingresaron algunos violentos.
El medio local Pilar al día, informó que en un determinado momento, los agresores comenzaron a tirar piedras y botellas hacia el interior de la escuela, incluso cuando había alumnos en hora de clase.
Mientras que los testigos aseguran que uno de los involucrados en el ataque apareció con un rifle de aire comprimido y disparó varias veces hacia el interior. El video que momentos después se viralizó en redes sociales, muestra el impactante momento que vivió durante el conflicto.
“Dos hombres comenzaron a disparar afuera del establecimiento e incluso hacia el patio de la escuela", contó el familiar de un alumnos en declaraciones a Pilar de todos. Y agregó: “En ese momento también tres chicas y un joven empezaron a tirar botellas dentro de la escuela, generando pánico entre los alumnos y docentes”,
Mientras que la madre de una alumna de esa escuela aseguró que el grupo de atacantes pertenece a familias de la zona que ya tuvieron conflictos previos, y que fueron denunciados en su momentos, pero la situación no ha cambiado.
La agresión genberó una profunda indignación entre las familias de los alumnos que aseguraron que desde la institución no habrían informado oficialmente lo sucedido a los padres y ante esa situación, reclamaron por mayores medidas de seguridad en la zona.
“Los vecinos y la comunidad educativa venimos denunciando desde hace años a una familia que constantemente genera peleas, agresiones y problemas tanto en la primaria como en el secundario”, aseguró uno de los padres.
En ese sentido, el hombre destacó que "lo grave es que no se toman medidas y la policía no actúa como corresponde. Pedimos urgentemente a las autoridades que pongan seguridad en la escuela y que se tomen medidas para proteger a los estudiantes y docentes”.