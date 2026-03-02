Pelea fatal por la propiedad de un caballo: lo asesinó de un palazo en la cabeza

Dos personas que acompañaban a Ortega lo trasladaron de inmediato en un vehículo al hospital de Comodoro Rivadavia, para que recibiera atención médica. Más allá de que el hombre ingresó al centro sanitario consciente y fue asistido por los médicos, falleció pocos minutos después a causa de la gravedad de las lesiones.

Muerte violencia pelea Una violenta pelea por la propiedad de un caballo terminó con la muerte de un hombre al ser atacado de un palazo en la cabeza.

Con el hecho ya consumado, el presunto autor del asesinato, un hombre de 40 años, quedó detenido, mientras que la policía investiga el caso para determinar las verdaderas causas del crimen.

En el lugar trabajó personal policial, junto al segundo jefe de la Unidad Regional, realizando las diligencias y pericias correspondientes para estos casos.

La Fiscalía de Comodoro Rivdavia, a cargo del caso, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue de esa ciudad, donde se le practicará la autopsia pertinente para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

La investigación por esta violenta pelea que conmocionó a la población de Canelones continúa en curso y se esperan mayores precisiones oficiales en las próximas horas.