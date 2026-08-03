La investigación judicial por el aberrante femicidio de Juana Mailén Antonich (24) sumó elementos clave tras la reconstrucción efectuada por su propio entorno familiar. La causa, que tramita bajo la instrucción del fiscal Carlos Russo (titular de la UFI N° 7 de Mar del Plata), mantiene detenidos a los serenos Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), acusados por el hecho ocurrido en las instalaciones del Balneario Cero.
Cómo fueron los últimos minutos de la mujer víctima de femicidio cuando había ido a una entrevista de trabajo
El hermano de la víctima de 24 años reconstruyó la secuencia previa al crimen en la zona de Punta Mogotes. Los testimonios sobre el traslado, la trampa laboral en Facebook y el accionar de los dos serenos detenidos.
Las alarmas en el seno familiar se encendieron de forma inmediata el sábado 1° de agosto cerca de las 16, cuando la joven salió de su vivienda situada en la calle Nápoles al 8500 vestida con una campera negra con rayas blancas, remera roja, jean azul con roturas y una mochila negra. Walter Antonich, hermano de la víctima, explicó ante las autoridades policiales la inusual falta de comunicación: “Ella tiene dos hijas de 1 y 6 años y siempre está muy al pendiente de las nenas, por lo que siempre avisa si llega más tarde de algún laburo o algo”. Tras retirarse de la finca, la angustia escaló rápidamente: “Desde ese momento no volvimos a saber más nada de ella”.
Pese a que el teléfono celular de Mailén permaneció apagado en los intentos posteriores de contacto, la familia logró constatar que la última actividad registrada en su cuenta de WhatsApp ocurrió a las 17:04. En ese horario preciso, la joven compartió una fotografía en sus estados donde se observaba con claridad la portada de ingreso al predio balneario en la zona sur.
La víctima había acudido a la cita tras ser engañada con una falsa propuesta de trabajo. Días antes, Mailén publicó un aviso en Facebook buscando empleo, instancia en la que un usuario desconocido la contactó por privado para ofrecerle tareas de limpieza en un hotel, acordando la entrevista presencial para ese mismo sábado por la tarde.
Según el sitio Infobae, la denuncia formulada por el hermano de la víctima permitió incorporar las declaraciones de Valentín B., el hombre que la trasladó hasta el lugar. Al ver que Mailén no regresaba, los familiares lo ubicaron para pedirle explicaciones sobre la travesía: “Me dijo que él la llevó hasta ahí, que como estaba lloviendo, le prestó una campera para que ingresara hasta el lugar. La esperó 30 minutos y, como no salía, se fue”.
Sin embargo, el comportamiento posterior del conductor sembró severas dudas en el entorno familiar. En declaraciones a la prensa, Luis, tío de la joven, precisó que Valentín B. mantenía un vínculo sentimental incipiente con Mailén y realizaba traslados de manera informal: “Me pareció todo muy raro. Yo le había mandado un mensaje y me pidió que lo mantuviera informado, pero después me bloqueó. Por lo que escuché, se presentó a declarar, aunque a nosotros no nos dijeron nada”.
Búsqueda de pistas, alerta al 911 y detenciones
Ante el silencio rotundo, la familia buscó pruebas de forma autónoma revisando el entorno digital de la joven. “Como no teníamos noticias de ella, con su amiga ingresamos a la cuenta de Facebook de mi hermana para ver si encontrábamos el chat de la persona que le ofreció el laburo, pero no encontramos nada”, declaró Walter sobre las maniobras para rastrear al supuesto empleador.
Con la foto de la tranquera publicada por la víctima como guía, los familiares se dirigieron personalmente al sector de las playas del sur. Al detectar movimientos sospechosos dentro del predio, dieron aviso inmediato al 911. La llegada de la policía derivó en la aprehensión de los dos serenos mientras intentaban ocultarse entre la vegetación y el hallazgo del cuerpo de Mailén detrás de una casilla. En tanto, Valentín B. se presentó voluntariamente junto a su abogado en la DDI marplatense para ponerse a disposición de las pericias judiciales.
En pocas palabras
- Femicidio en Mar del Plata: Investigan los últimos minutos de Juana Mailén Antonich, víctima de una trampa laboral.
- Testimonios clave: El hermano reconstruyó la secuencia, incluyendo el falso ofrecimiento de trabajo vía Facebook.
- Detenidos y pistas: Dos serenos fueron arrestados en el Balneario Cero, lugar del crimen.