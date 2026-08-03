Cómo fueron los últimos minutos de la mujer víctima de femicidio cuando había ido a una entrevista de trabajo

La víctima había acudido a la cita tras ser engañada con una falsa propuesta de trabajo. Días antes, Mailén publicó un aviso en Facebook buscando empleo, instancia en la que un usuario desconocido la contactó por privado para ofrecerle tareas de limpieza en un hotel, acordando la entrevista presencial para ese mismo sábado por la tarde.

Según el sitio Infobae, la denuncia formulada por el hermano de la víctima permitió incorporar las declaraciones de Valentín B., el hombre que la trasladó hasta el lugar. Al ver que Mailén no regresaba, los familiares lo ubicaron para pedirle explicaciones sobre la travesía: “Me dijo que él la llevó hasta ahí, que como estaba lloviendo, le prestó una campera para que ingresara hasta el lugar. La esperó 30 minutos y, como no salía, se fue”.

Sin embargo, el comportamiento posterior del conductor sembró severas dudas en el entorno familiar. En declaraciones a la prensa, Luis, tío de la joven, precisó que Valentín B. mantenía un vínculo sentimental incipiente con Mailén y realizaba traslados de manera informal: “Me pareció todo muy raro. Yo le había mandado un mensaje y me pidió que lo mantuviera informado, pero después me bloqueó. Por lo que escuché, se presentó a declarar, aunque a nosotros no nos dijeron nada”.

Búsqueda de pistas, alerta al 911 y detenciones

Ante el silencio rotundo, la familia buscó pruebas de forma autónoma revisando el entorno digital de la joven. “Como no teníamos noticias de ella, con su amiga ingresamos a la cuenta de Facebook de mi hermana para ver si encontrábamos el chat de la persona que le ofreció el laburo, pero no encontramos nada”, declaró Walter sobre las maniobras para rastrear al supuesto empleador.

Con la foto de la tranquera publicada por la víctima como guía, los familiares se dirigieron personalmente al sector de las playas del sur. Al detectar movimientos sospechosos dentro del predio, dieron aviso inmediato al 911. La llegada de la policía derivó en la aprehensión de los dos serenos mientras intentaban ocultarse entre la vegetación y el hallazgo del cuerpo de Mailén detrás de una casilla. En tanto, Valentín B. se presentó voluntariamente junto a su abogado en la DDI marplatense para ponerse a disposición de las pericias judiciales.