Los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo de Juana Mailén Antonich (24) confirmaron la saña del ataque que terminó con su vida en el Balneario Cero de Mar del Plata. Según informaron fuentes de la investigación a Infobae, la joven falleció a causa de un paro cardíaco derivado de una hemorragia grave, provocada por una profunda herida de arma blanca en la zona del cuello, en lo que se convirtió en un nuevo femicidio en Argentina.
Mailén Antonich luchó por su vida: qué dice la autopsia sobre el estremecedor femicidio
Por el crimen hay dos serenos detenidos que en su cuerpo presentan marcas de haber sido lastimados por la joven de 24 años que había ido engañada a una entrevista de trabajo
Múltiples heridas y marcas defensivas en los sospechosos
El examen médico-legal detalló además que la víctima presentaba múltiples cortes de arma blanca en distintas partes del cuerpo, junto con lesiones defensivas en brazos y piernas, lo que evidencia que luchó por su vida e intentó resistir la agresión antes de ser asesinada.
Estas evidencias fueron ratificadas tras las revisaciones médicas practicadas a los dos acusados: Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), ambos empleados como serenos del predio. Los peritajes constataron que los sospechosos presentan marcas y escoriaciones compatibles con el intento de defensa de Mailén. Ambos serán indagados por el fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N° 7 de Mar del Plata.
Por su parte, el arma homicida aún no pudo ser localizada en los rastrillajes. En paralelo, el conductor que trasladó a la joven al balneario se presentó espontáneamente junto a su abogado en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y se puso a disposición de la Justicia, aunque por el momento no fue citado a indagatoria.
El macabro hallazgo y las sospechas sobre los serenos
Mailén Antonich, madre de dos nenas de 1 y 6 años, había acudido al lugar el sábado 1 de agosto tras ser engañada por redes sociales con una falsa propuesta laboral de limpieza. Su último registro de actividad ocurrió a las 17:04, cuando publicó una foto en sus estados de WhatsApp mostrando el acceso al complejo.
Ante la falta de novedades y el teléfono apagado, su familia inició una búsqueda que los condujo hasta el balneario de la zona sur. Luis, tío de la víctima, recordó los momentos previos a la llamada a la policía durante una entrevista televisiva: “Nosotros nos vinimos para acá. Hablamos con el primer sereno y lo notamos muy nervioso. Tartamudeaba mucho”.
Al regresar a las instalaciones, la familia detectó que dos hombres estaban quemando elementos en tachos de metal, por lo que llamaron de inmediato al 911. La llegada de los efectivos provocó el intento de fuga de los dos serenos hacia un sector arbolado, donde terminaron aprehendidos.
Durante la inspección del predio, los policías encontraron el cuerpo de la joven oculto detrás de una casilla: estaba desnuda, envuelta en una frazada y atada de pies y manos con cables. A pocos metros se secuestró un tambor metálico de 200 litros con restos incinerados, el cual continúa siendo peritado.
Una trampa por necesidad y la alarma de las cifras
El crimen de Mailén dejó al descubierto la vulnerabilidad ante falsas ofertas laborales en redes sociales. Su madre, María, expresó el desgarrador motivo detrás del traslado de su hija al lugar: “Salió a buscar trabajo para darles de comer, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”.
El caso se suma a una preocupante estadística nacional. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", elaborado junto a la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2026 se registraron 147 víctimas letales por violencia machista en la Argentina (119 femicidios directos), lo que representa el trágico promedio de una mujer asesinada cada 35 horas.
En pocas palabras
- Femicidio en Mar del Plata: Hallan muerta a Juana Mailén Antonich (24) tras una falsa entrevista laboral.
- Indicios de lucha: La autopsia revela marcas defensivas en la víctima y en los dos serenos detenidos.
- Crimen y estadísticas: El caso se suma a la alarmante cifra de femicidios en Argentina, con una víctima cada 35 horas.