Mailén Antonich luchó por su vida: qué dice la autopsia sobre el estremecedor femicidio

Por su parte, el arma homicida aún no pudo ser localizada en los rastrillajes. En paralelo, el conductor que trasladó a la joven al balneario se presentó espontáneamente junto a su abogado en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y se puso a disposición de la Justicia, aunque por el momento no fue citado a indagatoria.

El macabro hallazgo y las sospechas sobre los serenos

Mailén Antonich, madre de dos nenas de 1 y 6 años, había acudido al lugar el sábado 1 de agosto tras ser engañada por redes sociales con una falsa propuesta laboral de limpieza. Su último registro de actividad ocurrió a las 17:04, cuando publicó una foto en sus estados de WhatsApp mostrando el acceso al complejo.

Ante la falta de novedades y el teléfono apagado, su familia inició una búsqueda que los condujo hasta el balneario de la zona sur. Luis, tío de la víctima, recordó los momentos previos a la llamada a la policía durante una entrevista televisiva: “Nosotros nos vinimos para acá. Hablamos con el primer sereno y lo notamos muy nervioso. Tartamudeaba mucho”.

Al regresar a las instalaciones, la familia detectó que dos hombres estaban quemando elementos en tachos de metal, por lo que llamaron de inmediato al 911. La llegada de los efectivos provocó el intento de fuga de los dos serenos hacia un sector arbolado, donde terminaron aprehendidos.

Durante la inspección del predio, los policías encontraron el cuerpo de la joven oculto detrás de una casilla: estaba desnuda, envuelta en una frazada y atada de pies y manos con cables. A pocos metros se secuestró un tambor metálico de 200 litros con restos incinerados, el cual continúa siendo peritado.

Una trampa por necesidad y la alarma de las cifras

El crimen de Mailén dejó al descubierto la vulnerabilidad ante falsas ofertas laborales en redes sociales. Su madre, María, expresó el desgarrador motivo detrás del traslado de su hija al lugar: “Salió a buscar trabajo para darles de comer, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”.

El caso se suma a una preocupante estadística nacional. De acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", elaborado junto a la Universidad Nacional del Delta, entre el 1° de enero y el 31 de julio de 2026 se registraron 147 víctimas letales por violencia machista en la Argentina (119 femicidios directos), lo que representa el trágico promedio de una mujer asesinada cada 35 horas.