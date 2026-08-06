Fueron cuñadas, pero una tuvo que denunciar a la otra: "Donde te vea te voy a hacer..."

Una pelea familiar, o ex-familiar, terminó con una denuncia policial en Santiago del Estero. Una joven de 24 años aseguró que su ex cuñada la amenazó de una manera completamente salvaje, y todo ocurrió mientras estaba comiendo junto a una amiga.
El desagradable hecho se dio en Villa Atamisqui, lugar en donde la denunciante mantuvo una relación sentimental con el hermano de la agresora. La relación terminó hace aproximadamente tres meses, y -al parecer- los vínculos con su ex familia política no quedaron de la mejor manera.
Una amenaza brutal
La denunciante, curiosamente, sí aclaró que no tenía con su ex pareja, pero aparentemente no con su ex cuñada. Según relató, se encontraba comiendo con una amiga cuando, cerca de las 23.30, la agresora se presentó de imprevisto, y comenzó con sus improperios.
"Donde te vea te voy a hacer cagar, te voy a arrastrar, sos una negra ordinaria", esputó la agresora. En la denuncia se dejó constancia también de que esta no fue la primera amenaza que recibió por parte de la hermana de su ex.
Al acercarse a la comisaría, la denunciante también pidió protección ante los reiterados hechos de amenazas. La fiscal Belkis Alderete consideró que tenía razón, y dispuso una restricción de acercamiento de 180 días en ese sentido.
En pocas palabras
- Amenaza brutal: una joven denunció a su ex cuñada por salvajes amenazas en Santiago del Estero.
- Hechos: la agresora se presentó de imprevisto y profirió insultos graves, incluyendo amenazas de violencia física.
- Medidas: la justicia dictaminó una restricción de acercamiento de 180 días para la denunciada.