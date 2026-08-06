Fueron cuñadas, pero una tuvo que denunciar a la otra: "Donde te vea te voy a hacer..."

El desagradable hecho se dio en Villa Atamisqui, lugar en donde la denunciante mantuvo una relación sentimental con el hermano de la agresora. La relación terminó hace aproximadamente tres meses, y -al parecer- los vínculos con su ex familia política no quedaron de la mejor manera.

Una amenaza brutal

La denunciante, curiosamente, sí aclaró que no tenía con su ex pareja, pero aparentemente no con su ex cuñada. Según relató, se encontraba comiendo con una amiga cuando, cerca de las 23.30, la agresora se presentó de imprevisto, y comenzó con sus improperios.