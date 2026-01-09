El ejército más grande en la historia de la humanidad: marcó la historia militar y no es de China

En su punto máximo, el Ejército Rojo llegó a contar con más de 12 millones de efectivos activos al mismo tiempo, una cifra sin precedentes en la historia militar. No se trató de una demostración de poder voluntaria, sino de una respuesta desesperada y total frente a la invasión nazi, una de las amenazas más brutales que haya enfrentado un país.

Ejercito de la unión Sovietica (1)

Cómo surgió el ejército más grande de la historia militar

Lo que sucedía en el frente oriental era una guerra de supervivencia. Ciudades arrasadas, millones de civiles muertos y un territorio inmenso convertido en campo de batalla obligaron a la Unión Soviética a movilizar prácticamente toda su capacidad humana e industrial. Hombres jóvenes, reservistas, campesinos, obreros y hasta adolescentes fueron incorporados a una maquinaria militar colosal, diseñada para resistir y, finalmente, avanzar.

Este ejército era tan impresionante como crudO. A diferencia de las fuerzas modernas altamente tecnificadas, el Ejército Rojo se basó en la masa, la resistencia y la producción industrial a gran escala. Miles de tanques, millones de fusiles y una logística que, aunque precaria en muchos momentos, logró sostener ofensivas gigantescas a lo largo de miles de kilómetros. La disciplina era férrea y el costo humano, devastador.

Este ejército fue el principal responsable de la derrota del régimen nazi, avanzando desde Stalingrado hasta Berlín, en una campaña que cambió el equilibrio de poder mundial. Las pérdidas fueron enormes. Decenas de millones de muertos, entre soldados y civiles, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.