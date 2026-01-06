Corea del Norte conforma un ejército 7 millones de soldados y se consolida como el país más militarizado del mundo

Entre soldados activos, reservistas y paramilitares, se estima que más de siete millones de personas forman parte directa o indirecta del aparato militar de Corea del Norte, una proporción que supera con creces a cualquier otro país del mundo.

Ejercito Corea del Norte (1)

Corea del Norte, el país más militarizado del mundo

Esta concentración de personal no solo se traduce en números impresionantes, sino en una sociedad entera organizada en torno al ejército. Cada ciudadano, consciente o no, se convierte en parte de un sistema de defensa que atraviesa la vida cotidiana. La conscripción obligatoria, las reservas masivas y las milicias paramilitares refuerzan esta lógica.

Corea del Norte no solo tiene un ejército grande, sino que la defensa es un eje que sostiene su identidad nacional. La importancia de este fenómeno va más allá de la estadística o del récord. Refleja cómo un Estado puede estructurar toda su sociedad alrededor de un objetivo estratégico, cómo la política, la economía y la cultura pueden orientarse a la seguridad y la preparación ante amenazas externas.