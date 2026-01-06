La militarización de Corea del Norte no es solo una política, es un modo de vida que atraviesa cada rincón del país. Las calles, las escuelas y la cultura reflejan una sociedad organizada alrededor de la defensa y la preparación bélica, donde la presencia del ejército es omnipresente.
Corea del Norte conforma un ejército 7 millones de soldados y se consolida como el país más militarizado del mundo
Corea del Norte es el país más militarizado del mundo, donde la defensa es un modo de vida desde la infancia.
Desde temprana edad, los ciudadanos de Corea del Norte se familiarizan con la disciplina militar, los entrenamientos y la lealtad al Estado. Esto ha llevado al país a lograr a ser el más militarizado del mundo, según el Récord Guinness.
Corea del Norte ostenta oficialmente el récord del mundo de la mayor tasa de personal militar en relación con su población. Este fenómeno es consecuencia directa de la política de Estado conocida como Songun, o “el ejército primero”, que prioriza a las Fuerzas Armadas en todos los asuntos nacionales y en la asignación de recursos.
Entre soldados activos, reservistas y paramilitares, se estima que más de siete millones de personas forman parte directa o indirecta del aparato militar de Corea del Norte, una proporción que supera con creces a cualquier otro país del mundo.
Esta concentración de personal no solo se traduce en números impresionantes, sino en una sociedad entera organizada en torno al ejército. Cada ciudadano, consciente o no, se convierte en parte de un sistema de defensa que atraviesa la vida cotidiana. La conscripción obligatoria, las reservas masivas y las milicias paramilitares refuerzan esta lógica.
Corea del Norte no solo tiene un ejército grande, sino que la defensa es un eje que sostiene su identidad nacional. La importancia de este fenómeno va más allá de la estadística o del récord. Refleja cómo un Estado puede estructurar toda su sociedad alrededor de un objetivo estratégico, cómo la política, la economía y la cultura pueden orientarse a la seguridad y la preparación ante amenazas externas.