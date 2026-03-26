Cuatro empresas se presentaron para colocar 217 semáforos inteligentes en el Gran Mendoza

licitacion semaforos El ministro de Gobierno, Natalio Mema; el gobernador Alfredo Cornejo y el subsecretario de Transporte, Luis Borrego. Foto:gentileza prensa de Gobierno

La primera etapa del sistema incluyó 18 intersecciones en corredores estratégicos de la Ciudad, donde se implementó la infraestructura inicial y se puso en funcionamiento el sistema de gestión centralizada. Ahora, en esta segunda fase,

Tecnología al servicio del tránsito

La licitación no solo contempla el recambio de aparatos, sino la instalación de un sistema de control adaptativo. Esto significa que los semáforos podrán "leer" el flujo de autos y ajustar sus tiempos de manera remota desde el Centro de Gestión de Movilidad.

Los puntos clave de la obra:

Prioridad al transporte público: el sistema permitirá agilizar el paso de los colectivos del Mendotran.

Integración metropolitana: se intervendrán esquinas críticas que conectan los 5 departamentos del Gran Mendoza.

Reducción de la contaminación: al evitar frenadas y arranques innecesarios, se busca disminuir las emisiones de gases.

Un plan de movilidad integral

Cornejo aprovechó el anuncio para inscribir esta obra en un plan de conectividad mucho más amplio. Mencionó la transformación de la Ruta 82 con nuevas trochas y puentes para mejorar el eje Este-Oeste, y la proyectada tercera trocha en el Acceso Sur (Ruta 40).

"Todo esto se complementa con la ampliación del Metrotranvía hacia el sur de Luján, el aeropuerto y el tren de cercanías hacia el Este", subrayó el gobernador, destacando que Mendoza sigue siendo pionera en movilidad, recordando que fue la primera provincia en legalizar aplicaciones como Uber y Cabify.

Transparencia y autonomía

El ministro Natalio Mema destacó la participación privada en la licitación: "Recibimos 4 ofertas en un rubro muy específico, lo que demuestra la confianza en el proceso".

El funcionario aclaró que, si bien el tránsito es competencia municipal, la Provincia decidió realizar esta inversión masiva para garantizar una mirada integral del sistema.

"Ya vimos resultados positivos en la Costanera y en tramos de Godoy Cruz. Ahora avanzamos hacia casi todo el Gran Mendoza para que el ciudadano recupere tiempo de calidad", concluyó el ministro.

El detalle de la segunda etapa

Eje 1: José V. Zapata – Colón – Arístides Villanueva, de Costanera a Boulogne Sur Mer.

Eje 2: Salta, de Alem a Maipú.

Eje 3: Rioja, de Beltrán a Barraquero.

Eje 4: Patricias Mendocinas, de Godoy Cruz a Pedro Molina.

Eje 5: Chile, de San Lorenzo a Godoy Cruz.

Eje 6: Buenos Aires – Necochea, de Costanera a Perú.

Eje 7: Gutiérrez – Lavalle, de Perú a Costanera.

Eje 8: Paso de los Andes, de Andrade a Fader.

Eje 10: Sobremonte – Pedro Molina – Rondeau, de Boulogne Sur Mer a Costanera.

Eje 11: Morón – Peltier – Pueyrredón, de Costanera a Boulogne Sur Mer.

Eje 12: Emilio Civit, de Boulogne Sur Mer a Tiburcio Benegas.

Eje 13: Godoy Cruz, de Perú a San Martín.

Eje 14: San Martín, de Godoy Cruz a Mosconi.

Eje 15: Corredor del Oeste.

Eje 16: Paso de los Andes – Joaquín V. González, de Santiago del Estero a Pedro Benegas.

Eje 17: San Martín, de Yrigoyen – Brasil a José Ingenieros.

Eje 18: Sarmiento – Tiburcio Benegas, de Cervantes (Puente Olive) a Joaquín V. González.