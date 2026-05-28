Así es el nuevo proyecto de los actores de Off Campus que ya revoluciona las redes

Embed - Variety on Instagram: "EXCLUSIVE: #OffCampus stars #MikaAbdalla and #StephenKalyn, who play fan-favorite characters Allie Hayes and Dean Di Laurentis, are set to reunite for “Rent Free,” a three-episode immersive audio romance from Quinn. “Rent Free” follows two complete opposites — Nora (Abdalla), a feisty, charismatic, no-nonsense painter living in New York City, and Jack (Kalyn), a cocky, infuriatingly charming former jock turned investment banker — as they navigate post-college growing pains in close proximity. Get the details at the link in bio." View this post on Instagram

¿Cuándo se estrena Rent Free?

El avance del primer capítulo de Rent Free ya se encuentra disponible en la app de Quinn, mientras que los primeros dos episodios se estrenan este jueves, 28 de mayo de 2026.

Embed - Quinn on Instagram: "I fear Hudson and Connor started a trend. Episodes One & Two drop tonight at 9PM PT." View this post on Instagram

Prime Video: ¿De qué tratará la segunda temporada de Off Campus?

Recientemente, desde Prime Video confirmaron quiénes serán los protagonistas de la segunda temporada de Off Campus: se trata del romance entre Allie Hayes y Dean Di Laurentis, el cual ya comenzó a gestarse en la primera temporada.

Luego, se espera que la tercera temporada de Off Campus se centre en Logan y Grace. En los libros, la historia sigue a Logan, un jugador de hockey que utiliza a Grace como distracción, hasta que un error los separa y él debe luchar por ganarse su perdón.