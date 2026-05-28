La serie Off Campus de Prime Video es todo un éxito a nivel mundial, y todavía no ha pasado un mes de su estreno. Si bien el elenco ya está trabajando en la segunda temporada, hay dos actores que están presentando otro proyecto que promete ser viral en poco tiempo.
Así es el nuevo proyecto de los actores de Off Campus que ya revoluciona las redes
Dos actores de Off Campus están estrenando un nuevo proyecto que ya se ha vuelto viral. A continuación los detalles
Se trata de los actores Mika Abdalla y Stephen Kalyn, quienes interpretan a Allie Hayes y Dean Di Laurentis en Off Campus. A continuación los detalles de este nuevo proyecto.
¿Cuál es el nuevo proyecto de Abdalla y Kalyn?
Se trata de Rent Free, una serie audiolibro romántica, una historia de amor en audio inmersiva de tres episodios de Quinn (una aplicación de audio erótico). La misma sigue a dos polos opuestos: Nora (Abdalla), una pintora enérgica, carismática y pragmática que vive en la ciudad de Nueva York, y Jack (Kalyn), un exdeportista arrogante y exasperantemente encantador convertido en banquero de inversiones, mientras lidian con los problemas de la vida adulta tras la universidad en estrecha convivencia.
¿Cuándo se estrena Rent Free?
El avance del primer capítulo de Rent Free ya se encuentra disponible en la app de Quinn, mientras que los primeros dos episodios se estrenan este jueves, 28 de mayo de 2026.
Prime Video: ¿De qué tratará la segunda temporada de Off Campus?
Recientemente, desde Prime Video confirmaron quiénes serán los protagonistas de la segunda temporada de Off Campus: se trata del romance entre Allie Hayes y Dean Di Laurentis, el cual ya comenzó a gestarse en la primera temporada.
Luego, se espera que la tercera temporada de Off Campus se centre en Logan y Grace. En los libros, la historia sigue a Logan, un jugador de hockey que utiliza a Grace como distracción, hasta que un error los separa y él debe luchar por ganarse su perdón.