Combustibles YPF Naftas El valor de los combustibles ha registrado un aumento cercano al 30% en lo que va del año. Foto: archivo

Sin embargo, se le viene corriendo el arco a los usuarios: la Infinia hoy se vende al público a U$S1,6 sumando el componente impositivo.

El impacto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles

Ahora que la guerra se estaría apaciguando, también se va descomprimiendo el valor del crudo y el jueves bajó a un nivel de U$S95.

Atento a que los combustibles tienden a la baja internacionalmente, el presidente de YPF, Horacio Marín, avisó que la petrolera no tiene en vista reducir los precios. "Ahora vos vas a ayudar a YPF", le dijo a un periodista que le preguntó sobre el tema. Traducido: mantendrán estables los precios para recuperar lo que perdió de ganar estos meses. De esta manera se lo van a cobrar a los clientes en el tiempo.

El costo de los combustibles tiene incidencia en los fletes, en el transporte de pasajeros, en el uso de los vehículos particulares, en la industria, en el agro y, por lo tanto, en la inflación general.

El crecimiento de YPF

Marín indicó que se estima un superávit energético récord de U$S11.000 millones este año. Vaca Muerta estaría aportando exportaciones en oil & gas por U$S30.000 millones en 5 años. Es el objetivo de la política energética. YPF ya ha confirmado una mega inversión de U$S25.000 millones en el proyecto LLL Oil para llegar a exportar 240.000 barriles diarios a partir de 2032.

Los planes para la coyuntura y el largo plazo configuran un presente y futuro venturoso para YPF. La compañía está "en su pico de imagen positiva", ha destacado Marín. Incluso es valiosa la expansión más allá de los hidrocarburos, como es el caso del parque solar El Quemado puesto en funcionamiento en Mendoza. Pero de igual manera vale ponderar la inestimable contribución de los usuarios para el éxito empresarial, afrontando el precio de los combustibles mediante su propio sacrificio económico.