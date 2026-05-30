Volvió a aumentar el precio de la nafta Infinia, lo que ya no es noticia. Lo mismo que hace un par de días en que aumentó la premiun y la súper tuvo una rebaja módica. La estrategia de leves aumentillos está bien pergeñada para no levantar polvareda y no se ven colas como años pasados para cargar combustible antes de cada suba.
Aquí no van a bajar el precio de los combustibles: ahora tenemos que ayudar a YPF
El costo de los combustibles tiene incidencia en los fletes, en el transporte de pasajeros, en el uso de los autos, en la industria, en el agro y, por lo tanto, en la inflación
Cuando las autoridades de YPF comentan lo de la guerra como justificativo pareciera que hay que terminar agradeciendo porque el golpazo no ha sido mayor. "Apenas" el aumento en lo que va del año está en torno del 30%.
Históricamente se tomó como referencia de rentabilidad el barril del crudo en la cotización Brent rondando los 60 dólares. En estos tiempos se transa entre los 95 y los 120 dólares, según las novedades que afectan el tráfico en el famoso estrecho de Ormuz, la palanca de presión del conflicto en Medio Oriente. También se tomaba como precio de equilibrio un dólar por el litro de la nafta de 98 octanos para obtener utilidades razonables.
Sin embargo, se le viene corriendo el arco a los usuarios: la Infinia hoy se vende al público a U$S1,6 sumando el componente impositivo.
El impacto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles
Ahora que la guerra se estaría apaciguando, también se va descomprimiendo el valor del crudo y el jueves bajó a un nivel de U$S95.
Atento a que los combustibles tienden a la baja internacionalmente, el presidente de YPF, Horacio Marín, avisó que la petrolera no tiene en vista reducir los precios. "Ahora vos vas a ayudar a YPF", le dijo a un periodista que le preguntó sobre el tema. Traducido: mantendrán estables los precios para recuperar lo que perdió de ganar estos meses. De esta manera se lo van a cobrar a los clientes en el tiempo.
El costo de los combustibles tiene incidencia en los fletes, en el transporte de pasajeros, en el uso de los vehículos particulares, en la industria, en el agro y, por lo tanto, en la inflación general.
El crecimiento de YPF
Marín indicó que se estima un superávit energético récord de U$S11.000 millones este año. Vaca Muerta estaría aportando exportaciones en oil & gas por U$S30.000 millones en 5 años. Es el objetivo de la política energética. YPF ya ha confirmado una mega inversión de U$S25.000 millones en el proyecto LLL Oil para llegar a exportar 240.000 barriles diarios a partir de 2032.
Los planes para la coyuntura y el largo plazo configuran un presente y futuro venturoso para YPF. La compañía está "en su pico de imagen positiva", ha destacado Marín. Incluso es valiosa la expansión más allá de los hidrocarburos, como es el caso del parque solar El Quemado puesto en funcionamiento en Mendoza. Pero de igual manera vale ponderar la inestimable contribución de los usuarios para el éxito empresarial, afrontando el precio de los combustibles mediante su propio sacrificio económico.